Olympijské hry dostaly Calgary na mapu světa, navíc byly ziskové. I proto o ně město znovu usiluje

Budoucnost zimních olympijských her patří Dálnému východu - už za dva týdny Jižní Koreji, o čtyři roky později Číně. O dalších pořadatelích se právě rozhoduje. Kvůli vysokým nákladům a neziskovosti je ale zájemců nedostatek. Výjimkou je kanadské Calgary, které na olympiádě v roce 1988 vydělalo. A proto se znovu uchází o zimní hry v roce 2026. Od stálého zpravodaje Calgary 11:18 26. ledna 2018

Možná ještě podstatnější je ale jiná okolnost, co při současném rozhodování o případné kandidatuře znovu ožívá.

Olympijské hry v Calgary v roce 1988 nebyly ztrátové. I proto město usiluje o další pořadatelství. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby.

„Když jsem emigroval v roce 1980, tak jsem ani nevěděl, že Calgary existuje. Mě z lágru poslali do Calgary. Já se musel podívat na mapu, kde to je. Věděl jsem, že Montreal, Toronto a Vancouver, ale víc jsme v podstatě neznali. Takže o Calgary se ve světě moc nevědělo a nemluvilo a olympiáda skutečně dala Calgary na mapu světa,“ řekl Radiožurnálu český honorární konzul v Calgary Jaroslav Jelínek.

Podobně jako Jelínek popisuje hry před 30 lety Harry Hiller, sociolog ze zdejší univerzity se zaměřením právě na proměnu olympijských měst. Pro deník Calgary Herald píše o proměně z regionálního dobytkářského města v místo, které pak zažilo prudký rozvoj a kam se světové - nejen sportovní - akce opakovaně vracely.

Pochvala od olympijského výboru

„Po olympiádě tady zůstalo velké dědictví. Jedním z nich je můj oblíbený lyžařský komplex, což je Nakiska. Třeba Saddledome, tam kde hrajou dneska Flames, to se taky postavilo kvůli olympiádě. Můstky, ty se moc nepovedly, to si přiznejme, protože jsou v údolí, tam nikdo neskáče, protože tam neustále fouká západní vítr. Je to údolí řeky, takže tam neustále fučí,“ popisuje Jelínek.

Bez ohledu na to, co nakonec zmiňuje konzul Jelínek, teď v lednu Calgary vyslechlo pochvalu od delegace Mezinárodního olympijského výboru a čeká na oficiální vyjádření podpory od kanadské vlády i od provincie Alberta.

Co hraje velkou roli - na rozdíl od Innsbrucku nebo švýcarského kantonu Graubünden, kde už lidé zájem o hry v roce 2026 odmítli, v kanadském městě se referendum o pořadatelství neočekává.

Krizí sužované Calgary

„Myslím si, že i kdyby referendum bylo, že by dopadlo ve prospěch olympiády, aspoň já bych určitě volil pro. Opět zviditelnit Calgary. Pokud se nám podaří najít tak schopného člověka, jako byl Frank King, který to celé vedl,“ řekl Jelínek.

Frank dovedl olympiádu v Calgary ke zmíněné unikátní ziskovosti olympijských her, která je ale v současnosti prakticky nemožná. Vědí to i v ekonomicky kvůli krizi v olejářském průmyslu strádajícím Calgary. Nechali si spočítat, že náklady by se pohybovaly v přepočtu kolem 75 miliard korun a zisky by je zdaleka nepokryly, a to ani se štědrou dotací v přepočtu asi 20 miliard korun, kterou pro pořadatele plánuje Mezinárodní olympijský výbor.

Ani o opozici vůči nápadu vrátit do města a okolních hor olympijské sportování není v Calgary nouze, každopádně starosta Naheed Nenshi vyráží na inspekční cestu do Pchjongčchangu, kde bude vyhlížet i možné protikandidáty.

Seznam je zatím dlouhý od Štýrského Hradce přes turecký Erzurum až třeba po Sapporo, Stockholm či Salt Lake City. Ovšem leckde nemusí prvotní zájem vyústit v kandidaturu - o zimní hry 2022 se nakonec utkaly jen Almaty a vítězný Peking. Jasno o pořadateli pro rok 2026 bude příští rok v září.