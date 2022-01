‚Těšíme se, až se zaklapnou dveře letadla.‘ Olympionici před odletem vyhlíží hlavně pocit úlevy

Přibližně osmdesát českých sportovců večer odletí na olympijské hry v Pekingu. Na palubě speciálu bude třeba trojnásobná olympijská vítězka rychlobruslařka Martina Sáblíková, biatlonistka Markéta Davidová, část českých hokejistů, tým hokejistek nebo smíšený pár v curlingu. Intenzivní přípravu a nervozitu z posledních týdnů vystřídá u některých při nástupu do letadla pocit úlevy. Praha 18:06 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český dvojbob ve složení Dominik Dvořák - Jakub Nosek | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Bylo to hodně intenzivní a stále to intenzivní je. Tím, že hrajeme s manželem, tak je trochu výhoda, že ta izolace byla jednodušší než u jiných týmů,“ říká Zuzana Paulová, která se svým manželem Tomášem tvoří první český smíšený pár curlerů v historii olympijských her.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře curlerky Zuzany Paulové a bobisty Dominika Dvořáka před odletem do Pekingu

„Máme každý den takový čtyřiadvacetihodinový přípravný kemp, je to opravdu nejintenzivnější, co může být. Už se těšíme, až uvidíme nějakou jinou tvář než svého nejbližšího. Už to chce nějakou změnu,“ směje se Paulová.

Další úsměvy ale možná přijdou opravdu až v momentě, kdy se za nimi zaklapnou dveře od letadla. V posledních chvílích před odletem totiž musí sportovci řešit hned několik povinností.

„Poslední dva až tři už jsou takové nervózní, protože musí proběhnout všechny negativní testy, musíme všechno správně nahrát do aplikace a doufat, že čínská ambasáda vygeneruje všechny vstupní kódy včas. Tohle všechno se nám najednou honí hlavou a paradoxně je to asi hlavní myšlenka, ten curling přijde až v okamžiku, kdy sedneme do letadla,“ popisuje Paulová.

Snowboardistka Maděrová se těší na první olympiádu, po zkušenostech s covidem téměř nevychází z domu Číst článek

Spolu s ní bude v přímém spoji Praha-Peking sedět třeba i posádka českého čtyřbobu. A jeho pilot Dominik Dvořák připouští, že i jemu se uleví až na palubě.

"Jsme všichni nervózní, už se všichni těšíme, až se za námi v letadle zavřou dveře. Těch testů a papírování kolem odletu bylo bylo extrémně moc. Není to takový zážitek jako dřív,“ řekl Radiožurnálu Dvořák.

S čím si už bobisté nemusí lámat hlavu, to je starost o výbavu. Svůj hlavní pracovní nástroj už totiž v místě her mají.

„Nevíme, jestli je máme přímo už na dráze, ale máme informaci, že už jsou v Číně. Vždycky je zabalíme do takových velkých beden o délce asi čtyř metrů a posíláme předem. Tentokrát jsme tam dali samotné boby, protože po zkušenosti z října, kdy nám tam zmizelo pár věcí, už tam nedáváme ani materiál, ale posíláme boby samotné. Snad se tam s nimi za dva dny setkáme,“ doplňuje Dominik Dvořák.