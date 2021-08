Šéf českých olympioniků Doktor: Je fajn, když medaile přivede malého sportovce do klubu

Byly to medailově nejúspěšnější olympijské hry pro českou výpravu v samostatné historii. A mohly by přitáhnout ke sportu další nové zájemce. I třeba proto, že během dvou týdnů bylo v Tokiu vidět i jedno ryze české finále a dvakrát vystoupali hned dva Češi na stupně vítězů v jednom závodu. Tokio 13:19 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kanoista Martin Doktor | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

Noví střelci, vodní slalomáři, judisté nebo třeba lezci. Úspěchy českých reprezentantů na olympijských hrách v Tokiu by mohly přilákat řadu dětí ke sportu.

„Největší zážitek tady byl, když se střelci rozstřelovali o zlato. Dva kamarádi, kteří bydlí kousek od sebe, trénují spolu a mají stejného trenéra, který je mimochodem taky olympijský vítěz,“ řekl Radiožurnálu šéf české výpravy Martin Doktor.

Sám byl u toho, když Jiří Lipták získal zlatou medaili v rozstřelu s Davidem Kosteleckým v disciplíně trap.

„Když se rozstřelovali o to zlato, tak to bylo neuvěřitelný. Na to každý koukal, co se děje, protože jak ta soutěž začala, tak byl Jirka trochu pozadu a najednou se to srovnalo. Postupně odpadávali soupeři a pak tam byly už jen české vlajky. Myslím, že i pro diváky doma to musel být krásný zážitek,“ myslí si dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty z roku 1996.

Další české úspěchy

Z české strany ale přišel v Japonsku i další moment, kdy byli na stupních vítězů dva Češi a to oštěpaři. Stříbrný Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý s bronzem na krku.

Ze zlatých úspěchů pak tenistky, po Riu znovu judista Lukáš Krpálek a vodní slalomář Jiří Prskavec. Nové úspěchy by se mohly rovnat většímu zájmu o tyto sporty.

„Ano, to stoprocentně. Jsou některé sporty, které jsou na olympijských hrách závislé z hlediska popularity. To má pak vliv na to, že děti pak začnou sportovat. Ať klidně ale dělají hokej, fotbal nebo individuální sporty, to je jedno. Důležité je, aby je rodiče ke sportu přivedli, protože to pak budou mít v životě jednodušší.“

„Sport je tady od toho, aby se lidé nejen bavili, ale i dobře fungovali, a to fyzicky i psychicky. Je fajn, když medaile přivede, byť jediného, malého sportovce do klubu. Spíš je to tak, že v těch sportech, kde se podaří medaile, tak najednou neví, co s těmi malými dětmi,“ říká Martin Doktor, šéf české výpravy, která z Japonska přivezla dohromady 11 medailí.