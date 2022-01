Větší část českých olympioniků odletěla do Pekingu, před cestou nepřibyl žádný případ koronaviru

Na zimní olympijské hry do Pekingu odletělo speciálem z Prahy 69 českých sportovců a dalších 70 členů výpravy. Všichni prošli před cestou testy na koronavirus. Do dějiště her dorazí v pátek po poledni čínského času.

