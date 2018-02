Zlatý hattrick Daria Cologny. Švýcar vyhrál potřetí za sebou olympijskou patnáctku, Jakš skončil 16.

Dario Cologna ovládl patnáctikilometrový závod volným způsobem o 18 sekund před druhým Norem Simenem Hegstadem Krügerem, bronz získal díky výbornému závěru závodu olympijský sportovec z Ruska Denis Spicov.

31letý Cologna nevedl jen na prvním mezičase, v úvodu mu konkurovali Francouz Manificat a Nor Holund, oba se ve druhé polovině trati propadli, stříbrný Kruger se dostal na druhé místo po deseti kilometrech.

Patnáctikilometrový závod vyhrál Cologna potřetí za sebou, což se ještě žádnému jinému běžkaři nepovedlo. Před osmi lety ve Vancouveru se běželo volně, před čtyřmi lety v Soči klasicky.

Nejlepší z Čechů byl Martin Jakš, který na trati výrazně zrychloval, na prvním mezičase byl až 68., po šesti kilometrech 31., ale propracoval se až do první dvacítky na slušné 16. místo.

Ve třetí desítce se držel Petr Knop, 23letý běžkař se umístil na 24. místě, na 30. místě se se ztrátou dvou minut a 15 sekund umístil Aleš Razým. Michal Novák doběhl 46.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Běh na lyžích:

Muži - 15 km volnou technikou:

1. D. Cologna (Švýc.) 33:43,9, 2. Krüger (Nor.) -18,3, 3. Spicov (OSR) 23,0, 4. Sundby (Nor.) -24,9, 5. Manificat (Fr.) -27,0, 6. Holund (Nor.) -34,5, 7. Harvey (Kan.) -35,5, 8. Hellner -38,7, 9. Halfvarsson (oba Švéd.) -1:00,6, 10. Heikkinen (Fin.) -1:01,5, ...16. Jakš -1:21,3, 24. Knop -1:51,6, 30. Razým -2:15,1, 46. Novák (všichni ČR) -2:58,5.