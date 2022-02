Čtvrté místo mě mrzí, za rok si na něj nikdo nebude pamatovat, smutnila Davidová po útoku na medaili

Podruhé útočila biatlonistka Markéta Davidová na olympiádě v Pekingu marně na stupně vítězů. Po šestém místě ve vytrvalostním závodu z úvodu her dojela v jejich závěru ve středisku Čang-ťia-kchou čtvrtá v závodu s hromadným startem a pozici těsně za medailí oplakala. Čang-ťia-kchou (Čína) 11:53 18. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Zatím to chutná hořce,“ řekla Davidová cestou z tratí, na kterých v „masáku“ nestačila jen na vítěznou Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou a hvězdnou norskou dvojici Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová. Mohla by tak na sebe být pyšná, jak závod v náročných větrných podmínkách zvládla a cenný kov jí unikl jen o kousek. „To už si nikdo nebude pamatovat za rok. Takže… Teď mě to mrzí,“ měla v očích slzy.

Na dohled špičky se Davidová držela od začátku. Vleže chybovala jednou a i po první stojce musela na jedno trestné kolo. Už v tu dobu bylo jasné, že patří mezi pětici bojující o medaile. Na závěrečné stojce udělala dvě chyby stejně jako Norky, ale vyjela o pět sekund za nimi.

„Doufala jsem, bojovala jsem až do konce,“ věřila, že by se Eckhoffové a Olsbuové Röiselandové mohla udržet. „Tady je možný všechno. Viděli jsme to v závodech předtím. Snažila jsem se jet. Ostatní si síly ale rozvrhnuly dobře. Myslím si, že jsem lyže měla dobré. Že jsem si to pokazila sama,“ řekla Davidová, která soupeřky nedohnala a skončila čtvrtá.

Za důvod „bramborové“ medaile označila střelbu. V poryvech větru udělala čtyři chyby, což byl s medailistkami a pár soupeřkami na horších místech nejlepší výkon závodu. „No jo, ale chtělo to dát líp,“ podotkla Davidová a dodala: „Mrzí všechny (rány). Vleže to bylo na nulu, ale ve stojce jsem to ještě mohla pohlídat tu poslední položku,“ uvažovala.

Markéto, všichni bychom tě chtěli obejmout. Jsi naše hrdinka. ❤️ pic.twitter.com/4a8CWJSE5R — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 18, 2022

Ve vytrvalostním závodu přišla Davidová o možné zlato netrefenou poslední ranou. Dnes chybovala čtyřikrát, přičemž i tentokrát nenašel terč poslední výstřel.

Čtvrté místo z českých sportovců na olympiádě v Pekingu vybojovaly už jen v lyžařské kombinaci Ester Ledecká a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Po medailích zmíněných hvězd jde o třetí nejlepší výsledek na hrách. Davidová by tak mohla být spokojená.

„Před dvěma dny mi nějaký pán řekl, že bych se měla veřejně omluvit za svoje výsledky. Tak doufám, že za tohle se omlouvat nemusím,“ prozradila, co si přečetla na svém instagramovém účtu.

Z Pekingu zamíří biatlonisté do Česka, Světový pohár bude pokračovat za čtrnáct dnů ve finském Kontiolahti. Davidová se těšila na pár dnů volna. Hlavu si vyčistí při psaní diplomové práce. „Zaberu se do studia asi,“ přikývla a doplnila: "Už chci domů.“