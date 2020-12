Olympijský výbor schválil nové disciplíny na letní hry. Zařazené budou skateboarding, surfing a breakdance

V Paříži v roce 2024 se bude poprvé v historii bojovat o olympijské medaile v breakdance. Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) schválila zařazení této formy tance s akrobatickými prvky do programu pařížských OH společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením. Lausanne (Švýcarsko) 19:11 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo Mezinárodního olympijského výběru v Lausanne. | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Tato trojice sportů si odbude debut pod pěti kruhy už na olympijských hrách v Tokiu, jež byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy na rok 2021. V Paříži se naopak nebude soutěžit v karate ani baseballu a softbalu, které si vzhledem k popularitě v zemi vybrali do programu japonští pořadatelé.

Organizační výbor pařížských her doporučil zařazení breakdance společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením do programu svých her loni. MOV jejich výběr podpořil, vývoj těchto odvětví více než rok sledoval a nyní ho definitivně schválil.

Počínaje tokijskými hrami mají organizátoři jednotlivých her právo navrhnout na zařazení do programu svých her sporty, které jsou v dané zemi populární. Mezinárodní olympijský výbor se tím snaží svou tradiční vrcholnou akci oživit a zatraktivnit ji pro mladší fanoušky, sponzory a vysílací společnosti.

Breakdance vznikl na začátku 70. let minulého století v USA a postupně získal i soutěžní podobu. Francouzi v něm spolu s Američany patří k nejlepším na světě. Pod pěti kruhy se v breakdance soutěžilo už v roce 2018 na olympiádě mládeže v Buenos Aires.