Sportovní arbitráž diskvalifikovala Ruského curlera, bronz připadne Norsku

Arbitrážní soud pro sport (CAS) uznal ruského curlera Alexandra Krušelnického vinným z porušení dopingových pravidel na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Po dnešním projednání případu v Koreji ho proto diskvalifikoval ze soutěže smíšených dvojic, v níž získal společně s manželkou Anastasií Bryzgalovovou bronz.

Medaile by nyní měla připadnout Norsku, které Rusové minulý týden v utkání o třetí místo porazili 8:4. O oficiální změně výsledků ale musí nejprve rozhodnout curlingová federace a Mezinárodní olympijský výbor.

Pětadvacetiletý Krušelnickij měl na hrách pozitivní test na meldonium, což potvrdily rozbory obou vzorků. I když užívání zakázaných látek popřel, vzdal se práva obhajovat se při dnešním slyšení a přijal předběžnou suspendaci.

Ruská curlingová federace už před verdiktem CAS oznámila, že mistr světa z roku 2016 olympijskou medaili vrátí.

Další dopingový případ je vážnou komplikací před plánovaným jednáním MOV, který by měl v sobotu rozhodovat o tom, zda formálně zruší trest pro Rusko. To kvůli dopingovému skandálu ze Soči 2014 vyloučil z her v Pchjongčchangu, vybraní ruští sportovci startují v Koreji jako neutrální bez symbolů své země.

V případě odvolání suspendace by mohli při nedělním závěrečném ceremoniálu nastoupit už se státní vlajkou.

