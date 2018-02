Na vítězných lyžích Ledecké se Shiffrinová patrně nikdy nesvezla, říká bývalý reprezentant

V sobotu překvapivě vyhrála snowboardistka Ester Ledecká lyžařský superobří slalom. Po závodě se objevila informace, že jela na dva nebo tři roky starých lyžích, které měla dříve k dispozici americká hvězda Mikaela Shiffrinová. Podle bývalého reprezentanta ve sjezdovém lyžování Jana Holického je to běžné. „Ester Ledecká už tyto lyže má ve svém arzenálu asi tři roky. Shiffrinová se na nich pravděpodobně nikdy nesvezla,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Praha 7:00 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední skok, Ester Ledecká v záklonu ustála těžkou situaci | Zdroj: Reuters

Poté, co Ester Ledecká v sobotu vyhrála superobří slalom, se objevila informace, že měla dva nebo tři roky starý model lyží. Jak je možné, že na takto relativně starých lyžích mohla vyhrát?

Řeknu vám to ze své zkušenosti. Používal jsem sjezdové lyže, které jsem měl ověřené, asi pět nebo šest let, než byly úplně vypráskané. Pak už se na nich nedalo zatáčet na tvrdé sjezdovce, protože hrany už tolik nekrojily oblouky především ve vysokých rychlostech.

Dva nebo tři roky staré sjezdové lyže, které se používají jenom na tu speciální rychlostní disciplínu, se chovají skoro jako nepoužité. Používají se vyloženě jen na závod jako takový a pak se maximálně možná někde testují, zjišťují, jak jsou rychlé na jaké struktuře sněhu. Ale to, že jsou dva nebo tři roky staré, vůbec nic neznamená. Pokud jsou rychlé, tak právě servismani nebo závodníci si takto rychlé lyže uchovávají jako cenný klenot.

Jaká je průměrná životnost sjezdových lyží?

Než se lyže stane vypráskanou... A to je u každé lyže jiné. Zkrátka je to o tom, jak se dřevo v lyžích chová a jak se pružnost a houževnatost lyže vzhledem k času a stárnutí vyvíjí. A to se zjistí pouze tím, že se na těch lyžích stále někdo pohybuje, sice ne moc, ale každou sezonu a zjišťuje se, jestli jsou lyže stále vyhovující. Můžou být rychlé lyže, ale nemusí vyhovovat v oblouku, v tom, jak lyži dokáže závodník zaříznout a jak ho lyže dokáže podržet v oblouku.

To je věc, která zkrátka stárne. Ale co se týče rychlosti a skluznice a toho, že se nedají třeba obnovit, znovu našlajfovat, je možné je znovu revitalizovat nějakým technologickým postupem, který je dneska možné využít, tak se lyže můžou ještě dlouho používat. Zkrátka čas není úplně rozhodující. Lyže nemusí zase tak rychle stárnout, pokud není vypráskaná, dokáže závodníka dobře vést dolů z kopce rychlostí až 120 kilometrů za hodinu. Ta vodivost lyže je velmi důležitá.

Jak rychle se pohybuje dopředu vývoj lyží?

Pokud mluvíte o lyžích sjezdových, to znamená pro rychlostní disciplíny, tak vývoj je úplně minimální. Pouze dochází ke změnám, co se týče rádia, protože jak jistě víte, tak FIS (Mezinárodní lyžařská federace – pozn. red.) neustále mění hodnoty, aby pomohla závodníkům k větší bezpečnosti. Ale lyže jako taková se příliš v technologickém vývoji nevyvíjí. Jedná se o stále stejnou konstrukci sandwichových lyží, ve kterých je dřevo a pár kompozitních materiálů, které lyži zpevňují v torzi. Není tam nic, co by vyloženě pronikalo do výrazných změn. Lyže se už hezkých pár desítek let nezměnila.

Nástupem carvingu se změnilo vykrojení sjezdových lyží. Přece jen jsou vykrojenější než lyže, které se používaly před dvaceti nebo třiceti lety. Sjezdovky byly taky o něco delší, než se dneska používají. Ale to je tak jediný zásadní bod ve vývoji, který bych zmínil.

Takže lze říci, že dva tři roky staré lyže jsou stále na technologickém vrcholu?

Pořád stejné, přesně tak. Nevím, jestli pracujete s informací, že by Ester Ledecká měla mít lyže od Mikaely Shiffrinové. Mluvil jsem na to téma s Tomášem Bankem, který mi potvrdil: „Ano, tyto lyže kdysi měla ve svém výběru Mikaela Shiffrinová a dala je pryč.“

Každý závodník totiž testuje desítky lyží - ne přímo on - ale má k tomu testovací tým, který vybírá lyže podle toho, jak jsou při testech rychlé. Dala je pryč, ale Ester Ledecká už tyto lyže ve svém arzenálu po Mikaele Shiffrinové má asi tři roky, takže ty lyže skutečně nejsou Mikaele Shiffrinové, jako že by na nich Mikaela Shiffrinová někdy lyžovala, ta se na nich pravděpodobně nikdy v životě nesvezla, ale byly ve výběru pro Mikaelu Shiffrinovou a z tohoto výběru teprve putovaly na adresu Ester Ledecké.

První úsměvy olympijské vítězky | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Výběr lyží

Jak funguje výběr lyží a jejich přerozdělování? Mají největší světoví lyžaři a lyžařky nějakou výhodu?

To bezpochyby. Každý tým má svého lídra. V Norsku je to Aksel Lund Svindal, který disponuje pěti nejrychlejšími páry lyží vůbec a možná vůbec v celém startovním poli. Takhle to prostě je. Firmy se postaví na svoje gladiátory, u kterých doufají, že jim přinesou kýžený výsledek a ty značky se budou marketingově dobře prodávat.

Vy jste říkal, že největší hvězdy testují desítky lyží. Jak to bývá u výsledkově slabších závodníků, kteří nemají takové prostředky a takové jméno? Kolik oni testují párů lyží?

Je to pochopitelně podle výkonnosti a podle výběru konkrétního týmu, který si řekne: „Ano, Ester Ledecká je pro nás zajímavá marketingově, je pro nás zajímavá i co se týče sjezdového lyžování, může udělat výsledek, na lyžích se pohybuje velmi dobře, pojďme si ji vzít pod křídla a pojďme ji vybavit dobrým materiálem.“

A v tu chvíli má tým oblast výběru lyží a vůbec servisu tak trochu zaopatřenou, což je obrovská výhoda, obrovské ulehčení jednak pro závodnici a pak samozřejmě pro realizační tým, který se o lyže starat už nemusí, protože na to má značkový servis. Zkrátka značky, ať je to Head, Rossignol, Atomic, nebo další, prostě významní výrobci, mají servisní týmy, které se starají o pár vyvolených závodníků, a výběr lyží je na tom servisním týmu.

Jaká je cena jednoho páru těchto profesionálních sjezdových lyží?

To není otázka na mě. Řeknu vám, že nevím. Závodní lyže, které používají závodníci ve světovém poháru nebo na olympijských hrách, si nekupují, všichni je dostávají od firem zdarma plus veškerý servis. Někteří, ti nejlepší za to dostávají i zaplaceno, a to velmi výraznou částku.

Takže kolik takové lyže stojí? Vlastně se nedají vůbec koupit. To je asi potřeba říct v první řadě. Sjezdovky nebo lyže pro superobří slalom se běžně nedají v krámě vůbec koupit. To musíte požádat u zástupců těchto firem, že byste chtěli lyže ze závodního servisu na rychlostní disciplíny. A teď jde o to, jestli vám jsou schopni je zabezpečit, nebo ne. Někteří ano a někteří velmi komplikovaně. Totiž: dostat lyže ze závodního servisu, to jsou lyže, které jsou vyráběné většinou na úplně jiných strojích než běžné komerční lyže, které se dají koupit v obchodě.

To je úplně jiná fabrika, která pracuje s úplně jiným dřevem a s úplně jinými materiály a výroba vypadá naprosto jinak, co se týče preciznosti. Hrany lyže musí být naprosto identické, stejné. Pak se měří tvrdost lyží na vibračních strojích. Rozvibrují a zjistí tvrdost špiček a patek lyží. Pak se teprve vybírají podle váhy jezdce, které z nich by mohly vyhovovat tomu či onomu. Je to složitá alchymie a výběr a do této problematiky bych se nerad pouštěl, protože to je většinou i dost utajovaná věc každé značky.

Ester Ledecká | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Ostatní materiál

Říkal jste, že technologie lyží je už roky stejná. A co ostatní materiál, co závodník má? Hůlky, helma, kombinéza... Docházím tam k nějakým větším posunům?

Myslím si, že zrovna co se týče materiálu, tak u něj vývoj dopředu jde. Ale pojďme oddělit jednoznačně specializované lyže na rychlostní disciplíny, to je ta s plochou špičkou, ne příliš vykrojená, dlouhá, velmi obtížně se dá použít v běžném provozu na sjezdovkách, musíte mít zavřenou trať a pálit to 120kilometrovou rychlostí - pak teprve vám lyže nabídne to, co umí. A to běžný lyžař vůbec nemá šanci si někdy zkusit.

Ale ten ostatní materiál - helmy, rukavice, chrániče, kombinézy i hole - tak ten samozřejmě prochází obrovským vývojem, neustále se používají lepší materiály, které jsou prodyšnější, nebo naopak málo prodyšné, stále musí splňovat parametry prodyšnosti u kombinéz. Dále polstrování v kombinézách, pohyblivost, pružnost kombinézy, to jsou všechno věci, které určitě hrají ve vývoji a výběru materiálu velký vliv.

Samostatnou kapitolou jsou helmy. U nich jde o bezpečnost, takže se jedná o materiály, které jsou hodně bezpečné. Jsou firmy, jako je třeba Poc, které se strašně moc snaží věnovat bezpečnosti a využít materiály, které pomůžou tomu, kdy při obrovském nárazu mozek nedostane takovou ránu. Zabraňuje i dalším zraněním.

A jsou to další věci: od loňského roku se používají třeba airbagy. To je IT záležitost, kdy podle nějakého algoritmu vyrobili čip, který dokáže analyzovat postoj lyžaře, a když je nestabilní, tak se aktivuje a tím se otevře nebo nafoukne airbag na těle lyžařů a zabrání vážným zraněním páteře. Takže tento vývoj samozřejmě je neukončený a bude postupovat dál.

U helem jste zmiňoval bezpečnost. Hraje tam ale nějakou roli třeba aerodynamika?

Co se týče aerodynamiky, tak jsou určitá omezení, už jsem o tom mluvil. Je to prodyšnost kombinézy, protože kdyby sjezdaři používali naprosto pogumovanou kombinézu, která by neměla žádnou prodyšnost, to znamená, že by neprofukovala vůbec, tak by byla výrazně rychlejší než kombinéza, která se používá dnes. Musí mít určitou propustnost a před každým velkým závodem, jako jsou olympijské hry, se to testuje na stroji, který je v místě k dispozici. A každá sjezdová kombinéza musí být oplombovaná, to znamená, je prověřená, co se týče propustnosti vzduchu. Teď mě nechytejte za slovo, nevím přesně, kolik to je, je to x litrů, které musí propustit za určitou časovou jednotku, aby byla v pořádku a závodník ji mohl použít bez toho, aniž by ho po závodě diskvalifikovali.

A aerodynamika helmy je také nějakým způsobem omezená?

Nemyslím si, že by s tím firmy nějak příliš pracovaly. Přece jenom není to rychlostní sjezd, takový ten speciální speed závod, kde závodníci dosahují rychlosti až 250 kilometrů za hodinu, tam určitě aerodynamika hraje výraznou roli. Při těchto závodech musí být helma především bezpečná, komfortní a musí se v ní závodník cítit dobře, dobře pohybovat, záklon hlavy musí udělat, aby mohl udělat kvalitní sjezdový postoj. Třeba ta kapuce, která je na helmách pro rychlostní závody, by byla trošku nekomfortní pro pohyby v klasickém sjezdu nebo super-G.