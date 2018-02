Úžasná sportovkyně, vždycky udělala vše pro vítězství, chválí Ledeckou Olga Charvátová-Křížová

Co říkáte na jízdu a úspěch Ester Ledecké?

Je to historický výsledek, úžasný a nečekaný pro celý lyžařský svět. Nicméně Ester si za tímto výkonem šla odmalička, takže velká gratulace a velký respekt.

Aktuálně působíte jako rozhodčí Mezinárodní lyžařské federace, jak je obvyklé, že super-G vyhraje závodnice s poměrně vysokým startovním číslem 26?

Řekla bych, že to není tak netradiční. Nejlepší závodnice jsou losované do první třicítky, takže někdy se stane, že tyhle závodnice jedou s podobným startovním číslem, někdy to může být výhoda. Nemyslím si, že to byla výhoda v Pchjongčchangu.

Nicméně doposud ještě nebyla ve Světovém poháru na stupních vítězů a ona sama říkala, že bude vděčná za výsledek do první patnáctky. Překonala to.

Co podle vás je za úspěchem v dnešním závodě? Třeba i štěstí?

Každý musí mít k takovému výkonu štěstí, ale o tom je olympiáda. Ve sjezdových disciplínách letos vidíme, že vyhrává úplně někdo jiný, než se čeká.

Co se týče zázemí, tak Ester je úžasný sportovec. Odmalička dávala najevo, že chce vyhrávat a být nejlepší. Vždycky pro to udělala všechno. A zázemí má díky své rodině. V tom, co se pro ní podařilo zajistit, má velkou výhodu oproti ostatním sjezdařům v Česku.

Pro její schopnost kombinovat lyžování a snowboarding ji obdivuje celý svět. Dají se dva sporty kombinovat i nadále, nebo by si měla vybrat?

Řekla bych, že tak daleko od sebe tyto dvě disciplíny nemají. Jezdí se sice na snowboardu a na lyžích, ale jsou to alpské disciplíny, jezdí se mezi brankami a z kopce dolů. Myslím, že Ester lyže hodně pomohly ve snowboardingu. Získala úžasný cit pro skluz, jak vést prkno po hraně, což ty ostatní moc neumí.

Myslím, že pokud s tím vyrůstala, tak to tak sama necítí. Pokud se bude chtít zaměřit na to, že chce vyhrát Světový pohár a bude chtít jezdit více disciplín, musela by snowboard opustit, ale pokud to takhle zvládá a je zaměřená na rychlostní disciplíny, tak to jde.

Na tiskové konferenci připustila, že by se mohla zúčastnit i letních her na windsurfu. Třeba to není legrace, co myslíte?

Pokud je to sportovec duší i tělem jako Ester, může to zkusit kombinovat, nicméně to není obvyklé.