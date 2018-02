Šárka Strachová: Takhle dobrou jízdu jsem od Ester Ledecké ještě neviděla, jela úžasně

Jak vnímáte úspěch Ester Ledecké? Vstávala jste na závod?

Závod celý od začátku jsem v ranních hodinách neviděla. Ale před malou chvílí (v sobotu odpoledne, pozn. red.) jsem si pustila Esterčinu jízdu ze záznamu. Byla to úžasná zpráva. I kdyby se umístila mezi pátým a desátým místem, byla by to bomba. A natož zlato na olympijských hrách.

Když jsem na tu jízdu koukala, říkala jsem si, že jede úžasně. A nejvíc překvapená z toho byla ona sama a její tým.

Když jste věřila, že už zlatou jízdu dotáhne?

Všechny mezičasy měla vynikající a do závěru byla v těsném vedení. Ale že to bude zlatá medaile, nemohl nikdo s jistotou říct, dokud neprotla cílovou čáru. Takhle technicky dobrou jízdu jsem od Ester ještě neviděla.

Určitě velká gratulace patří i velkému týmu. Musela mít výborně připravený materiál, který na takových akcích hraje obrovskou roli. Ještě na tak složitém technickém sněhu.

Závodnice říkají, že v Koreji je zvláštní sníh. Jak se musí připravovat lyže na rychlostní disciplínu?

Na technickém přemrzlém sněhu ne každý pár lyží funguje stejně. Ale jak Tomáš, tak Ondra Bankovi se o materiál hodně starali a hodně ho testovali během kariéry. Ondra jako výborný sjezdař s ní výborně nastudoval stopu, kterou pak jela.

Pro všechny to je úžasná zpráva a ohromné překvapení. Budu Ester držet palce, aby se jí povedl zlatý double, který je speciální v tom, že by byl ve dvou různých disciplínách.

Do závodu na snowboardu má ještě pár dní. Dokáže Ester přenastavit hlavu a zvládne to?

Vůbec nemůžu soudit, vždycky jsem se věnovala jen sjezdovému lyžování. Nevím, co je potřeba, když se během pár dní musíte přenastavit na jinou disciplínu. Každopádně Ester to umí, ukázala to už několikrát. Myslím, že stejný plán mají tady, mají na to dostatek dní.

Otázkou je, jak se vyrovná s tímto zážitkem, se ziskem zlaté medaile. Jestli na sebe nebude nechávat působit zbytečný tlak. Ale už několikrát ukázala, že to umí, a v paralelním obřím slalomu dominovala.

Věřím, že to dokáže, ale nerada bych na ni vytvářela tlak. Myslím, že udělá maximum. Jako v lyžování je to i ve snowboardu trošku o štěstí a vliv hraje spousta dalších okolností. Nerada bych, aby si nějak připouštěla tlak, nemá k tomu absolutně žádný důvod.

Je zlatá medaile zlomem, kdy by se měla začít víc soustředit na lyžování?

Nemyslím si. Ester to asi takhle vyhovuje, ona jezdí s úžasnou uvolněností. Určitě před tímto závodem na sebe nevyvíjela žádný tlak, oproti třeba sjezdařkám specialistkám. Ester jezdí s radostí, úsměvem, bez respektu.

Je vidět, že na velkých závodech, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa, je řada překvapení. Je úžasné, že takové překvapení se povedlo i Ester pro celou Českou republiku.