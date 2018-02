Všichni Esteřini muži. Kdo je kdo v týmu zlaté Ledecké

Tomáš Bank (41 let) - lyžařský trenér

V roce 1999 ukončil vlastní závodnickou kariéru a stal se trenérem mladšího bratra Ondřeje. K týmu Ledecké se přidal, když na začátku roku 2016 s aktivní lyžařskou kariérou skončil jeho bratr. „Strašně maká a navíc ji to baví. Užívá si každý trénink, nejradši by trénovala pořád,“ chválí Ledeckou.

Ondřej Bank (37 let) - lyžařský trenér

Bývalý lyžař, mnohonásobný mistr České republiky a nejlepší alpský lyžař v samostatné české historii. Jeho kariéru poznamenala častá zranění a v únoru 2016 se kvůli problémům s kolenem rozhodl kariéru ukončit. Startoval na čtyřech olympijských hrách, v Soči byl pátý v obřím slalomu. Ve Světovém poháru se třikrát dostal na stupně vítězů. České závodnici radí od konce roku 2017.

Justin Reiter (37 let) - snowboardový trenér

Bývalý americký snowboardista, majitel bronzové medaile z paralelního slalomu na mistrovství světa v roce 2013. V sezóně 2014/15 byl třetí v celkovém pořadí Světového poháru v kombinaci paralelního slalomu a paralelního obřího slalomu. K Ledecké se připojil v listopadu 2017. „Na Ester je krásné, že se chce pořád ve všem zlepšovat,“ řekl o ní před olympiádou.

Erich Pramsohler (49 let) - snowboardový trenér

Náročný italský kouč, který přišel k Ledecké v roce 2016. V letošní sezoně ale ze zdravotních důvodů nemůže českou závodnici doprovázet. „Mockrát ode mě neuslyšíš, že jsem spokojený. Vždycky ti řeknu, že to nebylo dobrý a musíš zlepšit tohle a tohle,“ upozornil Ledeckou, když přebíral její přípravu po Richardu Picklovi.

Siegfried Grabner (43 let) - snowboardový trenér

Bývalý rakouský snowboardista, bronzový medailista z paralelního obřího slalomu na olympijských hrách v Turíně. Má i dva cenné kovy z mistrovství světa – v roce 2003 získal zlato, o dva roky později bronz.

Petr Kouřil (33 let) - servisman a trenér

Trenér, ale i servisman. Býval dobrovolný hasič, zamlada hrával stolní tenis, před Ledeckou trénoval na lyžích hlavně děti a juniory. „V momentu, kdy dostane informaci, tak má schopnost to přenést do jízdy, zapojit do pohybového vzorce. To je na ní speciální,“ říká o Ledecké.

Jakub Marek (30 let) - fyzioterapeut

Fyzioterapeut, který se stará o to, aby tělo dvaadvacetileté závodnice fungovalo tak, jak je potřeba. „Má hubenou postavu, ale perfektně osvalenou. A jak je strašně moc silná, všechny pohyby dokáže udělat, jak se jí řekne. Využije veškerou energii, aby získala rychlost a sílu," řekl o Ledecké.

Jan Klapáč (76 let) - kondiční trenér

Kondiční přípravu má na starosti dědeček Ledecké Jan Klapáč. Bývalý československý hokejista je majitelem stříbrné a bronzové medaile z olympijských her a v roce 1972 se stal mistrem světa. Před osmi lety byl uveden do Síně slávy českého hokeje.