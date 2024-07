Silný vítr dočasně uzavřel olympijský festival u jezera Most. Znovu se se neotevře dřív než odpoledne

Areál olympijského festivalu u jezera Most dnes z bezpečnostních důvodů pořadatelé dočasně uzavřeli kvůli silnému větru. Zatím nejméně do 14 hodin. Silný vítr zasáhl některé malé stany u sportovišť, které slouží jako zázemí. Nikomu se nic nestalo, byly prázdné. Řekla to mluvčí Českého olympijského výboru Veronika Linková.

Most 11:19 28. července 2024