Kanaďané z Evropy přemýšlí jinak, varuje Radil. O bronz se utkají dva zklamané i nažhavené týmy

Hokejová reprezentace bude hrát na olympijských hrách zápas o bronz. Na prohrané semifinále s ruským týmem chce rychle zapomenout a připravit se na Kanadu, která překvapivě prohrála s překvapením turnaje - Němci. Z české šatny zní, že i ze semifinálového prohraného zápasu si jde vzít dobré zprávy, které přebíjí německý postup do finále. Pchjongčchang, Kangnung 10:41 24. února 2018

„Je to obrovské překvapení, že Německo hraje s Rusy ve finále. Teď jsem viděl celý první jejich zápas. Hrají výborně, ty góly, co dávají… Abych to řekl hokejově, mají fazec,“ říká Radiožurnálu Lukáš Radil a v překladu z hokejové terminologie to znamená, že mají Němci fazónu, dobrou formu. Možná až překvapivě dobrou.

Ale teď z českého pohledu. Soupeřem národního týmu bude Kanada, tým, o kterém se na velkých turnajích říkalo, že hraje jen o zlato. Stejně jako se v NHL bojuje o Stanley Cup a další umístění nikoho nezajímají.

„Myslím, že kluci, kteří hrají v Evropě, přemýšlí jinak. Přemýšlí jako my, chtějí placku a nechají tam všechno,“ říká Lukáš Radil, že běžné vnímání kanadských hokejistů v Jižní Koreji to letos rozhodně nemusí platit.

Výhra ve skupině a postup přes Američany sice může těšit, ale nic pro Eratův tým nic znamená. Z pohledu českých fanoušku bylo i podle diskusí prakticky hotovo - Kanada jistě porazí Němce a bronzová medaile bude v souboji s hokejovým trpaslíkem jasná. Jenomže všechno je jinak.

„Řekl bych to tak, že jsme Kanadu už porazili. Bude to strašně vyrovnané a budou rozhodovat maličkosti. Musíme se soustředit hlavně sami na sebe, hlavně dát nějaký gól, protože semifinále a boje o medaile jsou od nás takové bezgólové. Hlavně se z toho nepo…,“ vypůjčil si slova trenéra Ivana Hlinky útočník hokejové reprezentace Lukáš Radil.

Radiožurnál i olympijský speciál bude vysílat utkání o bronz mezi Českem a Kanadou v přímém přenosu, začátek? 13 hodin a 10 minut. Server irozhlas.cz nabídne ze zápasu online přenos.

Dobrovolné rozbruslení máme za sebou, teď už nás čeká jen zápas o bronz! Michal Vondrka bude 13. útočníkem, do třetího útoku nastoupí Zohorna. #PyecongChang2018 #icehockey pic.twitter.com/QjyGl6rvW5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 24 February 2018