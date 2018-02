Luděk Bukač: Zápas byl vyrovnaný, hráči z extraligy hráli stejně jako ti z KHL

Rusko potvrdilo pozici favorita a vyhrálo zápas 3:0, jak hodnotíte výsledek?

Zápas byl vyrovnaný. Po první třetině jsem říkal, že když se nám podaří dát dvě branky, je zápas k mání. Bohužel se to nepodařilo, tyhle potíže jsme měli už od prvního zápasu proti Koreji. Bez branky se vyhrát nedá.

Všechna mužstva turnaj berou strašně prestižně a hrají s ohromným úsilím. Zítra se hraje další zápas, a jakmile získáme bronzovou medaili, tak pro mužstvo a náš hokej to bude velký úspěch. Doufám, že se to podaří, ale nebude to jednoduché.

Český tým bude hrát v sobotu o bronz. Jak se hokejisté snaží připravit na zápas po porážce v semifinále?

Hráči jsou jako herci. Jsou psychicky odolní a jsou na to adaptovaní, hrají to v lize. V profesionálním hokeji se dneska hraje patnáct šestnáct zápasů za měsíc. Zápas skončil a za půl hodiny se začnou dívat dopředu na zápas o medaili.

Jak podle vás hráli semifinále vítězní Rusové?

Ruský hokej se neuvěřitelně změnil k horšímu. Nejde jen o výsledek, ale tolik braku v mezihře, ztrát kotouče, to v ruském hokeji nikdy neexistovalo. Ukazuje se, že hráči z extraligy hráli stejně jako hráči z KHL. Podívejte, stačilo dát gól a Slováci Rusy porazili.

Koho byste přál českým hokejistům v souboji o bronz? Německo, nebo Kanadu?

Kanadu známe, ta bude nepříjemná, ať je to jakýkoli výběr. Ze své zkušenosti říkám, že pro nás nikdy nebyli nikdy lehký soupeř. Když jsme dali na začátku tři čtyři branky, tak ano. Ale to se stávalo výjimečně. Když to bude Německo, nebude to jednoduché.

Sen o zlatu se rozplynul, Košečkina jsme nedokázali ani jednou překonat a bojovat tak budeme o bronzové medaile!

#PyeongChang2018 #IceHockey #CzechTeam pic.twitter.com/s41AVC8xHH — Hokejový nároďák (@narodnitym) 23 February 2018