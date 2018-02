Prospal před semifinále: Rusové mají slabiny. Potřebujeme totální nasazení a sebeobětování

„Po dlouhé době je to semifinále velkého turnaje. Olympiáda je jednou za čtyři roky, takže kdybychom nebyli nažhavení, byli bychom ve špatném sportu,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál člen českého trenérského týmu Václav Prospal.

Teď vás čekají Olympijští sportovci z Ruska považovaní za největšího favorita turnaje.

Zápas začíná za stavu 0:0 a je to pro obě strany stejné. Jestli je někdo velký nebo malý favorit, na to se člověk nemůže dívat. Potřebujeme, aby náš tým nastoupil s totálním nasazením, houževnatým výkonem na hranici sebeobětování. Chceme vyhrát, postoupit a zahrát si v neděli finále.

Tým za sebou má poslední trénink, v jakém stavu mužstvo je?

Působilo velmi dobře. Hráči jsou v očekávání, pro spoustu z nich to bude největší zápas kariéry v reprezentačním dresu. Teď je na nich, aby se připravili nejlíp, jak umí. Všichni jsou to profíci a měli by vědět, jak se připravit na utkání takového kalibru.

A po zdravotní stránce? Obránce Jordán měl problémy, ale do tréninku naskočil. A ostatní jsou v pořádku?

Jordy absolvoval celý trénink, to je jen plus pro nás pro trenéry. Sestava zatím zůstává taková, jaká je.

A asi není důvod jí měnit, počínaje gólmanem?

Tak tam už určitě ne.

Když se podíváme na Rusy, myslíte, že některý ze soupeřů z nich už dokázal vyždímat maximum?

Začátek turnaje taky neměli nijak oslnivý. První zápas po čtyřech minutách vedli 2:0 a nakonec prohra se Slováky. Neřekl bych, že turnajem prochází jako nůž máslem. Taky ukázali nějaké svoje slabiny a že to jsou normální lidé. Bude na nás, jak se se soupeřem popasujeme.

Asi se nedá čekat žádné ofenzivní přetahování. Už jste naznačil, že by taktika mohla být opatrnější.

Nevím, jestli se to dá až tak říct. Jako tým určitě budeme chtít vycházet ze zajištěné obrany, ale samozřejmě hrát aktivně. Chceme minimalizovat zbytečná vyloučení a náš čas v defenzivním pásmu, abychom soupeře nedostávali zbytečně na koně. Jejich tým je postavený na velmi zkušených ofenzivních hráčích.

V Česku roste podpora, vnímáte ji na dálku?

Je to krásné, že našim fanouškům kluci dělají radost, ale pro nás je to byznys. Žene nás dopředu touha něco dokázat, vyhrát něco velikého. Český národní tým po dlouhé době postoupil do semifinále velkého turnaje a my myslíme jen na další zápas.