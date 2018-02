Proti Švýcarům o vítězství ve skupině. Výhra by hokejistům ušetřila jeden zápas

Postupové počty jsou jasné. Když Češi jakkoli vyhrají, třeba i v prodloužení, postoupí z prvního místa skupiny přímo do čtvrtfinále.

„Abychom si to uhájili, prostě musíme vyhrát. Jde o vedení ve skupině, víme to, to je jasné. Matematika je jednoduchá,“ říká na Radiožurnálu český obránce Adam Polášek.

Zatím má český tým na prvním místě tabulky skupiny A 5 bodů, Švýcaři jednou prohráli a jednou vyhráli a další obránce Michal Jordán tuší, že bude i další zápas podobný těm předchozím:

„Švýcaři s Kanadou a Korejci hrají podobným stylem, všechno se to odvíjí od Kanady. Možná to bude podobné. Ale Švýcaři mají jiný tým, budou hrát trošku jinak, ale my se připravíme a uděláme maximum, abychom byli ve čtvrtfinále.“

Pokud by český tým vyhrál a zvítězil ve skupině, ušetřil by si v náročném programu olympijského hokejového turnaje jeden zápas, nemusel by nastoupit k osmifinále. Přímo do čtvrtfinále vedle vítězů skupin postoupí i nejlepší tým z druhého místa.

Důležité dva body. Čeští hokejisté porazili Kanadu 3:2 po samostatných nájezdech Číst článek

„Před turnajem to byl náš cíl a věřím, že to zvládneme,“ doufá útočník Roman Červenka, který ve Švýcarsku hraje. „Nevnímám to, nic se pro mě nemění. Je to další důležitý zápas, mají podobné návyky jako Kanaďané. Bude to dost podobný zápas a já věřím, že ho zvládneme.“

Jistotu přímého čtvrtfinále mají zatím jen olympijští sportovci Ruska, Češi je mohou jako první doplnit, v přímém souboji o další čtvrtfinálovou pozici se utkají Finové a Švédové.

Zápas Česka proti Švýcarsku začne v 8 hodin a 40 minut a přímý přenosem ho bude vysílat Radiožurnál i Radiožurnál - Olympijský speciál. Server iROZHLAS.cz nabídne online přenos.

Večerní pozvánka od @Francik_3 na ranní duel @narodnitym proti Švýcarům! Tak v 8:40 na značkách! #czechteam pic.twitter.com/bd2N0JAcdS — Český olympijský tým (@olympijskytym) 17 February 2018