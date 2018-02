Byli jsme dobře připravení a štěstí se přiklonilo na naši stranu, hodnotí čtvrtfinále kouč Jandač

Trenére, ulevilo se vám po úspěšném čtvrtfinále?

To je jasné, že se mi ulevilo. Bylo to dramatické utkání, jak to ve čtvrtfinále s Amerikou bývá. Štěstí se přiklonilo na naši stranu.

Ve druhé třetině byl český tým v tlaku, ale inkasoval, byl to zbytečný gól?

Byl z kategorie lacinějších, tam jsme si to nepohlídali dozadu. V momentě, kdy jsme začali kontrolovat zápas, dali jsme gól a soupeře jsme skoro nepustili z pásma, jsme pak ale v naší přesilovce dostali gól místo toho, abychom odskočili. To nás přibrzdilo.

A co pak zaznělo v kabině ve druhé přestávce?

Říkali jsme si spíš věci ke hře, co máme změnit. Udělali jsme změnu do přesilovky, kterou už jsme nedostali, ale pořád jsme věřili.

Kapitán Martin Erat říkal, že byl český tým možná trochu nervózní. Souhlasíte?

Taky mi to malinko přišlo. V některých momentech jsme nehráli uvolněně. Bylo to tíhou a důležitostí zápasu, to se někdy stává.

Úleva, satisfakce, radost, nadšení... Dnešní vítězství vyvolalo řadu emocí! Jak jste čtvrtfinálovou bitvu s Američany prožívali vy? #PyeongChang2018 #IceHockey #CzechTeam pic.twitter.com/ZiMimtCyM5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 21 February 2018

Oba góly dali obránci, útočník ani jeden. Je to bolest národního týmu?

Hrajeme tu poměrně dobře do obrany, ale máme dva góly na zápas. V každém utkání jsme dali jen dva góly a myslím, že hráči, kteří by se měli starat o produktivitu, by nějaký mohli dát navíc. Ale je důležité, že vítězíme. Je jedno, jestli to bude na jeden nebo dva góly. V play-off to tak bývá, že moc gólů nepadá, ale určitě bychom potřebovali další příspěvek.

Jak vám bylo v posledních pěti minutách? Nejdřív dva neodpískané fauly na Erata a Sekáče, pak se hrálo hodně nahoru dolů, ani to nevypadalo, že se hraje o tolik.

Každý mančaft to chtěl utrhnout na svou stranu, bylo tam hodně přečíslení a byl to takový divoký závěr. Byl jsem naštvaný, že jsme šli po momentech, které jste zmiňoval, do oslabení. Ještě bylo půlené do prodloužení, což jsme přežili. Skvěle jsme to ubránili, dneska jsme byli na Ameriku dobře připravení.

Je Petr Koukal novým nájezdovým specialistou?

To není nové, on góly umí dát. Je to šikovný hráč, i proto tady je.

Co říct k výkonu Pavla Francouze, hlavně v nájezdech?

Super. Samozřejmě nás podržel, jako v každém zápase. Bez toho to ani na téhle úrovni ani nejde.

Teď už budete hrát o medaile. To se asi poslouchá líp než zmínky o klíčovém zápase?

Čtvrtfinále je klíčové utkání, které nás posunulo do boje o medaile. Vždycky je to hra o úspěch, nebo neúspěch.