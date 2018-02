Taková výhra potěší laika i fandu, český tým ale limituje nízká produktivita útočníků, říká Marek Sýkora

Čtvrtfinálový zápas hokejistů proti USA sledoval i trenér Marek Sýkora. Základem úspěch v nájezdech podle něj byl klid Pavla Francouze, český tým naopak limituje málo gólů od útočných formací. Oba góly ze hry dali Američanům obránci, připomněl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 7:59 21. 2. 2018 (Aktualizováno: 8:46 21. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Mertl v útočné akci | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Čtvrtfinálový zápas byl hodně napínavý, jak vám je?

Vyhráli jsme, tak je mi výborně. Po takovém průběhu to potěší každého. Laika i fandu.

Česko - USA 3:2 po nájezdech. Hokejisté jsou v semifinále, Francouz nepustil ani jeden nájezd Číst článek

Proč nakonec rozhodovaly až nájezdy?

Týká se to třetí třetiny i prodloužení, začnou trošku hrát nervy, hráči začnou přemýšlet. Měli rozhodnout už za stavu 2:1, ale dostali branku při vlastní přesilovce. Hráčům se ve třetí třetině i v prodloužení vkrádala do hry opatrnost. Neudělat chybu, nepropadnout...

Ale to je přirozené a Češi na to trpí. Američané hráli víc s otevřený hledím, proto také dvě a půl minuty před koncem nastřelili tyč. Zdá se mi, že byli trošku aktivnější.

Jak byste zhodnotil samostatné nájezdy?

Jsme šikovní. Doufal jsem, že ještě třeba Honza Kovář dá branku, ten to umí a máme na to hráče. Neznám tolik schopnosti na nájezdy u Američanů. Pavel Francouz zůstal stát, nedělal žádné velké pohyby. To byl základ úspěchu v nájezdech. A Američani mě trošku zklamali, nepředvedli nic.

Soupeř absolvoval o zápas víc, ale nepůsobil výrazně unavenějším dojmem. Překvapilo vás to?

Špatně jsem to odhadl, říkal jsem, že na ně krize určitě přijde. Ale jsou to výborní bruslaři, jsou v tom vychovaní a potvrdili to. Měli jednu krizi, ale pak začali zase lítat. Ukázali, že jsou schopní hrát až dokonce zápasu. Jak viděli šanci, že můžou postoupit, rvali se.

Všechna čest, měli dva těžké zápasy po 24 hodinách a zvládli je. To je třeba ocenit.

Jakého semifinálového soupeře byste si přál víc?

Samozřejmě ty Nory (usmívá se). Ale asi to bude úplně opačně.

Jak zatím hodnotíte působení českých hokejistů?

Zisk medaile je reálný. S výběrem ruských sportovců (pokud postoupí přes Nory - sledujte ZDE) to bude těžké, ale umíme se na ně soustředit. Myslím, že hrajeme dobře, ale co postrádám, je větší schopnost dát branku od útočníků. Útočníci se pohybují, mění místa, ale nejsou schopni se dostávat do šancí, do jakých se dostali Američané.

Naši útočníci, přestože jsou dobří, se do šancí nedostali a góly zase dali obránci. To nás limituje.