Nečitelný a nebezpečný soupeř, říká Špaček o Američanech. Hokejisté si musí dát pozor na vyloučení

Na olympijských hrách 20 let po Naganu bude Česko hrát čtvrtfinále s USA. Evokuje vám to tuhle vzpomínku?

Když jsem viděl rozlosování, které máme, tak jsem to trochu přál Slovákům, aby s námi hráli. Ale když jsem viděl začátek druhé třetiny, kdy dostali gól ve třech, už to pro ně bylo těžké. Vzpomínky na Ameriku samozřejmě mám a bude to hodně zajímavý souboj.

Jak se český tým musí nachystat na Američany, kteří mají olympijský výběr sestavený ze zkušených hokejistů a velmi bruslivých a důrazných mladíků?

Je to trošku nečitelný soupeř, ze začátku měli trošku nevýrazné výsledky. Ale hodně bruslí, dohrávají souboje, jsou drzí na puku a jdou hodně do branky. Zkušenost spojená s mládím je nebezpečná. Musíme se připravit a dát do toho všechno.

Američané ukazují velký pokrok. Po zaváhání na úvod proti Slovinsku se neustále zlepšují. Mohou se zlepšit i ve čtvrtfinále?

To jsou týmy, které se sejdou až na místě a pomalu se sehrávají. Vyhovuje jim systém, že si dají tři zápasy a pak vlétnou do play-off. Pro nás bude hrozně důležité, abychom dobře začali a byli na ně nachystaní.

Jaká je nálada v českém celku po třech výhrách?

Musí být bojovná. Kdyby nebyla bojovná, tak jsme klidně mohli letět domů. Náš výkon taky gradoval a postupně se zvedal. Měli jsme velmi těžký zápas s Koreou, kde všichni asi očekávali víc. V taktice i v dalších věcech jsme se s Kanadou i se Švýcarskem zlepšili. Byli jsme trpěliví a čekali jsme do posledních minut zápasu. Věřili jsme, že máme sílu, abychom zápasy zvládli. Takhle musíme být připravení i proti Americe.

Co bude rozhodovat čtvrtfinále? Může být klíčové zamezit soupeři v přesilových hrách? Česká reprezentace byla poměrně často vylučovaná.

Dělali jsme hloupé fauly a sami se dostali z koncentrace. Přežili jsme to proti Kanadě i proti Švýcarsku, ale na tohle si opravdu musíme dát pozor. Američani dokázali, že přesilovky mají výborné.

Musíme se na to zaměřit a hlavně hrát v pěti. Když jsme hráli v pěti, dávali jsme si možnost vyhrát. Bude strašně důležité udržet emoce na uzdě a hrát pět na pět.

Máte nějaký tip na výsledek čtvrtfinále?

Každý postup je hezký.