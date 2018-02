Úplně jiný zápas než s Koreou, těší po druhé výhře trenéra hokejistů Jandače

Česká hokejová reprezentace oslavila na olympijském turnaji další výhru. Po povinném vítězství proti outsiderovi z Koreje tentokrát Jandačův výběr zdolal favorizovanou Kanadu, kterou přehrál 3:2 po samostatných nájezdech. Po zápase pozval trenéra Josefa Jandače k mikrofonu reportér Radiožurnálu Petr Kadeřábek. Pchjongčchang, Kangnung 12:49 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč hokejové reprezentace Josef Jandač | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Jak hodnotíte zápas s Kanadou?

Pro nás to určitě bylo velmi důležité utkání pro vývoj ve skupině. Byl to zápas s jedním z favoritů turnaje a podařilo se nám velice dobře zareagovat na jejich vedení. První půlku jsme možná malinko víc diktovali hru, potom se to otočilo.

Jsme rádi, že jsme bod navíc naklopili pro nás, protože může být opravdu velmi důležitý.

Co rozhodlo o změně herního projevu. Bylo to jiným soupeřem?

Už po Koreji jsme říkali, že takové zápasy se někdy stávají. Máte outsidera, kterého musíte porazit, každý očekává velké vítězství, ale je to tuhý boj a hned se to vidí černě. Byli jsme hrozně rádi, že jsem důležité první utkání vyhráli, i když s výkonem jsme spokojení nebyli.

Dneska to byl úplně jiný soupeř a úplně jiný zápas. To, co jsme říkali, se potvrdilo.

Jak to bude vypadat zítra?

Doufám, že zase vítězně pro nás.

Jak jste vnímali podporu českých fanoušků, kteří se během zápasu oblékli do zlaté, protože vyhrála Ester Ledecká?

Teď to slyším poprvé. Až tolik jsem to nevnímal, ale proti nám na střídačce je spíš novinářská tribuna. Dozadu nevidím. Ale mám obrovskou radost a posíláme velkou gratulaci.