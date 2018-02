Hokejisté si po těsné výhře oddychli. 'S Kanadou to bude jiný hokej,' myslí si trenér Jandač

Soupeře prakticky neznali a ještě poměrně brzy prohrávali. Česká hokejová reprezentace však nakonec dokázala otočit utkání s Jižní Koreou a vyhrála svůj první zápas na olympijském turnaji. Výhra 2:1 ale nahrává pochybám, jestli takové vítězství není moc nízké s týmem, který dlouhodobě nepatří na mapě hokejového světa mezi elitu a mezi nejlepší se teprve drápe. Pchjongčchang, Kangnung 3:59 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Sekáč v souboji před korejskou brankou | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

„Oddechli jsme si. Věděli jsme, že to nějak takhle bude vypadat. Oni měli první zápas před vlastním publikem na takhle velkém turnaji, je to pro ně povzbuzující,“ přiznal Radiožurnálu útočník národního týmu Jiří Sekáč po výhře nad Koreou.

Jihokorejci sice vedli, ale Češi dokázali zápas otočit. Skončily nekonečná období příprav a taktických porad. První zápas Češi zvládli - mají tři body. „Možná tam nějaká nervozita byla. Je to velký turnaj a skoro všichni jsme tu noví,“ přemýšlel Sekáč.

Český tým na úvod turnaje vyprodukoval přes 40 střel, což je dobrá zpráva, ale dva vstřelené góly z takového počtu pokusů, už tak optimisticky nezní.

Drama až do konce, Česko porazilo po nevýrazném výkonu Jižní Koreu 2:1 Číst článek

„Měli jsme poměrně dost střel na to, abychom ještě jednu branku dali. Hra by se tím zklidnila a možná bychom jich dali víc. Na první utkání to nebyl jednoduchý soupeř, každý asi čekal větší vítězství, ale nemyslím si, že Korea by byla mimo mísu,“ řekl trenér národního týmu Josef Jandač.

Do dalšího průběhu turnaje, kdy Čechy nejprve čeká Kanada a na závěr programu základní skupiny Švýcarsko, je tu ale ještě jeden úkol. Nemuselo by se totiž vyplatit tak často sedět na trestné lavici.

Ano, Češi rozhodli o svém vítězství paradoxně v oslabení, to ale ještě v Kangnungu nikdo nemohl tušit, že Řepíkův gól v první třetině na 2:1 pro Čechy poslední v zápase. Oslabení by mohla být problém.

„Měli jsme pasáž, kdy jsme byli hodně vylučovaní, to bylo dost těžké. Když se zápas tahal ke konci, zaměřili jsme se na to, abychom neudělali chybu,“ říká trenér Josef Jandač.

Příště proti favoritům

Další zápas čeká české hokejisty v sobotu proti Kanadě, která ve svém prvním zápase na turnaji porazila Švýcary 5:1.

Pokud chtějí hokejisté uspět i v dalších zápasech potřebují zlepšit produktivitu, důraz v osobních soubojích i disciplínu. V zápasech proti Kanadě respektive proti Švýcarsku by takový výkon už na body stačit nemusel.

„Kanadu jsem ještě neviděl, hráli jsme s nimi akorát v Rusku a je to trošku jiný soupeř. Uvidíme, musíme se připravit a vyhrát,“ burcuje kapitán Martin Erat a mezi jeho slovy lze vyčíst, že českému týmu by měl soupeř, byť papírově o poznání silnější než Jihokorejci, vyhovovat více.

„Těžko říct. Jsou to papírově silnější soupeři. Kanada je jeden z favoritů celého turnaje a bude to jiný hokej. Musíme zlepšit fyzickou hru a nedělat zbytečné fauly,“ vrací se Josef Jandač znovu k největším nedostatkům hry českého týmu v prvním duelu olympijského turnaje. Na zlepšení ale moc času nemá. Souboj s Kanadou se hraje už v sobotu deset minut po čtvrté hodině ranní českého času.