Hokejový kulový blesk. Kustodi řeší, jak přepravit po Koreji dvě tuny materiálu

Nejméně práce mají během samotného zápasu, když jsou ale hokejisté spát, začne českým kustodům v Jižní Koreji noční práce s přesunem prakticky celé šatny ze Soulu do olympijského Pchjongčchangu. Po nedělním přípravném zápase s Finskem pro ně začne akce kulový blesk. Soul 9:40 10. února 2018

„Bedny máme na tunu a půl, takže i s bágly a se vším to bude asi dvě cca dvě tuny,“ říká Radiožurnálu Zdeněk Šmíd, kustod české hokejové reprezentace.

Tým je zatím v Soulu s nemocným Vondrkou na samostatném pokoji a také v tréninku na poslední přípravný zápas před olympijským turnajem. Půjde vlastně o dvojí stěhování, je nutné se přesunout ještě v rámci hlavního města.

„Tady odtrénujeme a pak hrajeme zápas na předměstí Soulu s Finy. Po tréninku zabalíme a pojedeme to tam připravit druhý den na zápas. Po něm se zase zabalí a přesuneme se do vesnice,“ popisuje Šmíd svojí zejména noční náplň práce s kolegou Petrem Vondráčkem.

A zatímco se olympijské hry asi 400 km východně od Soulu rozběhly, na dálku je nutné vyřešit nejen to, kdo rukama naloží bedny do kamionu, ale i to, jak dotáhnout do konce přesun všech věcí hokejového týmu.

„Přijede se v noci a to je problematické, hlavně jak se dostat do bezpečnostní zóny, abychom nemuseli všechen materiál nosit na zádech,“ je to 40 beden a 28 tašek,“ vysvětluje šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

Problém s oficiálním dopravcem

Kustodi jsou na noční práci zvyklí, naskládat vše do beden a jede se. Jenomže zápas v Soulu skončí kolem šesté večer korejského času. I kdyby bylo vše naloženo rychle, cesta do místa olympijského turnaje trvá zhruba čtyři hodiny.

Je tu tedy jiný problém než ten, kdo naloží dvě tuny do kamionu. „Je tam zóna, do které se kamion dopravce nedostane a teď, jak to udělat? Kdyby to bylo v normálním čase, přeloží se to k oficiálnímu dopravci. Ale ten není schopen garantovat, že to půjde v noci. A v poledne je pro nás pozdě, protože kluci už odpoledne chtějí trénovat. Je nutné dovézt věci těsně před půlnocí,“ věří Martin Doktor.

Čeští hokejisté odehrají poslední přípravu v Soulu proti Finům v neděli od půl osmé ráno českého času. První zápas olympijského turnaje je čeká 15. února proti domácím Jihokorejcům.