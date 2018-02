'Neskutečné, nedochází nám to.' Němečtí hokejisté zažívají své vlastní Nagano

Německo v olympijském hokejovém finále. To není sci-fi, ale realita. Na tu by si asi před začátkem turnaje vsadil málokdo, včerejší výkon Němců proti Kanadě ale ukázal, že si země západních sousedů může dělat ambice na své vlastní „Nagano“ naprosto po zásluze. Pchjongčchang, Kangnung 4:49 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němečtí hokejisté právě postoupili do finále olympijského turnaj | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Kapitán Němců Marcel Goc toho v kariéře už zažil dost, v NHL odehrál přes šest stovek zápasů, z toho padesát v play-off, a ve svých 34 letech už má na kontě i řadu podobných turnajů. Přesto ze sebe soukal slova jen těžko.

Kanada vs. Německo 3:4. Překvapení turnaje senzačně postupuje do finále. Čechy čeká o třetí místo Kanada Číst článek

„To je neskutečné. Pořád mi nějak nedochází, že jsme to zvládli, co se to vlastně děje. Porazili jsme dva opravdu velké týmy v zápasech, ve kterých jsme rozhodně nebyli favoritem. A teď s Kanadou. Najednou se nějak stalo, že jsme na konci vedli a udrželi jsme to do konce," vyprávěl na Radiožurnálu Marcel Goc.

Až si srovná myšlenky a přestane s ním cloumat euforie, tak si určitě uvědomí, že „se to nějak nestalo“, ale že tomu Němci šli pořádně naproti. Odvážným a sebevědomým, ale přitom poctivým a zodpovědným hokejem.

A pokud ho zopakují, nemusí to skončit jen u dvou nečekaných výher, naděje na třetí určitě existuje. Jen bude potřeba udržet koncentraci.

„Až dosud se nám to dařilo, nezačali jsme se vznášet v oblacích ani po vítězství nad Švédskem. Jasně, tohle je o další kousek víc, ale všichni v kabině si uvědomujeme, že kdybychom se na sebe začali jen nevěřícně dívat a představovat si, jak o tom budeme za pár dní vyprávět kamarádům, tak by to rychle skončilo,“ uvědomuje si autor prvního gólu do kanadské sítě Brooks Macek.

„Musíme udržet hlavu v zápasech. Doteď jsme odváděli skvělou práci, musíme u toho zůstat a jít si pro zlato,“ pokračuje obránce s rodištěm v kanadském Winnipegu.

Dva hladové týmy, jedna medaile

Zatímco Němci mluvili po utkání o jednoznačně největším večeru v německé hokejové historii, Kanaďané sice jako profesionálové, ale přesto viditelně zklamaně popisovali novinářům své dojmy. A zámořští novináři své hráče rozhodně nešetřili.

„Určitě. Jsme hrdý tým. Je to pro nás těžká porážka, stejně jako byla těžká pro Čechy ta s Rusy. A zítra určitě budeme mít motivaci oba, uvidíte dva týmy, hladové po úspěchu,“ slibuje Chris Kelly.

Utkání o bronzové olympijské medaile mezi Českem a Kanadou začne ve 13 hodin a 10 minut. Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu a server irozhlas.cz nabídne online přenos. Finále mezi Ruskem a Německem je na programu v neděli ráno.