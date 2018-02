Hokejové stříbro má i rodák z Plané. 'Neskutečné, smutek je za námi,' říká Dominik Kahun

Narodil se v Plané u Mariánských Lázní, ale od dětství žije v Německu. Hokejista Dominik Kahun dal gól ve finále olympijských her, na zlatou medaili pro německý hokej to ale nestačilo. V rozhovoru pro Radiožunál ho ale zklamání přešlo. Pchjongčchang, Kangnung 11:12 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kahun, rodák z Plané u Mariánských lázní a stříbrný olympijský medailista | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Dominiku, na krku máte stříbrnou olympijskou medaili. Jak si to užíváte?

Je to fakt neskutečné. Prvních deset minut po finále jsme určitě byli smutní, že jsme takhle prohráli, ale už je to za námi. Prostě máme stříbro. Kdyby nám to někdo tvrdil před turnajem, řekneme mu, že není normální.

Německý zázrak se nekonal. Hokejové zlato si z Pchjongčchangu po prodloužení odvezou Rusové Číst článek

Porazili jste Švédsko i Kanadu. S Ruskem jste byli minutu od zlata. Nemrzí vás, že jste dostali vyrovnávací gól?

Teď už to přebolelo a jsme šťastní, že máme stříbro. Uvidíme, jak to půjde dál. Ukázali jsme, že umíme hrát i s lepšími týmy, snad to tak půjde dál i na mistrovství světa.

Začátek finále byl pomalejší, ale pak se rozběhlo neuvěřitelné tempo. Jaký pocit jste měl ze svého vyrovnávacího gólu?

Myslím, že tlak byl na Rusech. Bylo to vidět, že občas byli nervózní. A můj gól? Byl to gól ve finále olympijských her, to je sen, který se stal. Jsem šťastný za kluky, že jsme to tak zvládli, to je nejdůležitější.

Díky vám byla ve finále i česká stopa, ale jak vnímáte, že jste byl u největšího německého hokejového úspěchu v historii?

Je to neuvěřitelné. Chceme tak pokračovat a doufám, že na mistrovství světa se nám to povede taky.