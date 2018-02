Korejci špatně hrát nebudou, upozorňují hokejisté. Národní tým chce potvrdit roli favorita

„Už je potřeba, aby to vypuklo. Už zápas s Finy jsme hráli v únavě, bylo to zvláštní utkání. Teď už se všichni těšíme, abychom se dostali do sezónního rytmu, na který jsme zvyklí ze svých klubů,“ je podle Radiožurnálu přesvědčen Michal Birner.

Do zápasového rytmu Češi naskočí soubojem s domácí Jižní Koreou. Tedy týmu, který je pasován do role největšího outsidera. Je ale výhoda hrát první zápas turnaje proti papírově nejslabšímu celku skupiny A?

„Myslím, že každý si trošku tlak uvědomuje. Je to jeden z lehčích soupeřů, ale špatně hrát nebudou. Beru to tak, že tohle je soupeř, kterého musíme porazit. Věřím v náš tým a počítám s tím, že do turnaje vstoupíme dobře,“ věří obránce Jakub Nakládal a nepřipouští si, že by český celek mohl v úvodním duelu zaváhat a ztratit nějaké body.

Národní tým se na zápas velmi pečlivě připravuje a studuje hru soupeře z videozáznamů.

„Musíme odvést stoprocentní výkon, který nás dovede k vítězství. Musí zaznít, abychom je nepodcenili, jsou nepříjemní, dvě třetiny s každým soupeřem hráli výborně, v každém zápase vedli,“ upozorňuje Petr Koukal.

„Klíč bude nepustit je do vedení, dát rychlé góly a pak zápas kontrolovat,“ dává recept na první výhru zkušený Koukal.

Do sestavy české hokejové reprezentace pro dnešní úvodní zápas na olympijském turnaji v se nevešli obránce Tomáš Kundrátek a útočník Dominik Kubalík. Třináctým forvardem, který by měl v průběhu utkání do hry zasáhnout, je Martin Růžička.

Zápas českého týmu s Jižní Koreou začne ve 13 hodin a 10 minut a my vám ho nabídneme celý v přímé reportáži na Radiožurnálu i na digitální stanci Radiožurnál - Olympijský speciál.