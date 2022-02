Kouč Pešán o soupeřích do hokejového osmifinále nepřemýšlí. Zápasu se Švýcary by se nebál

Česká hokejová reprezentace měla na olympijských hrách dobrovolný trénink a po vítězném zápase s Rusy se na něj dostavilo velké množství hráčů. Trenér Filip Pešán soupeře do osmifinále příliš neřeší, turnaj považuje za velmi vyrovnaný. S reportérem Radiožurnálu probral i únavu týmu či tréninkový plán před dalším utkáním. Od zpravodaje z místa Peking 13:18 13. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán na lavičce české hokejové reprezentace | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Na dobrovolném tréninku se nakonec sešlo docela dost hráčů. Co říkáte na to, že například Lukáš Klok nevynechal od prvního srazu v Praze ani jeden trénink?

Je ideální, že hráči nemají ve vesnici co dělat. Navštěvovat jiné sporty nejen že nemůžeme, ale nebyla by na to ani síla. Ležet celý den na pokoji vám také moc k regeneraci nepřidá. Jsem rád, že kluci mohli mít trénink v tuhle hodinu, kdyby to bylo ráno, asi by nepřišel nikdo, přijeli jsme na hotel pozdě. Ale když je to takhle odpoledne, spousta kluků té šance využila. A to máme hodně hráčů ještě v kabině na regeneraci.

Hráči byli po zápase s Rusy unavení, jak psychicky unavený jste byl po výhře vy? Gólová přestřelka 5:5, rozhodnutí v prodloužení, zápas měl opravdu neuvěřitelný vývoj. Jak vám to zahrálo na nervy?

Je to samozřejmě náročné i pro nás trenéry. Vždy se ale lépe regeneruje, když překlopíte zápas na svou stranu, takže nejlepší lékem byl gól v prodloužení.

Určitě už se díváte, jaký soupeř by vám mohl přistát, zatím to vypadá na Švýcarsko. Co byste řekl k soupeři, se kterým jste se už ve skupině setkali a pořádně se s ním natrápili?

Musím říct, že jsem se na soupeře ještě moc nedíval, protože se to nikdy nevyplácí. Soustředil jsem se na nás, ani nevím, jak jiný zápas dopadl. Připravíme se na kohokoliv, budeme se snažit nic nepodcenit. Se Švýcarskem byl zápas vyrovnaný, ale to byl na tomto turnaji každý, není si z čeho vybírat.

Když se zastavím u Švýcarů, mají na jména možná jeden z nejlepších výběrů za poslední olympijský cyklus. Jde z nich respekt?

Respekt z nich určitě jde, ale neznamená to, že se jich budeme bát. Jak sami vidíte, zápasy jsou tu tak vyrovnané, že může kdokoliv porazit kohokoliv. Nikdo například netipoval takové výsledky Dánska. Ale soupeře ještě neznáme, na spekulace je brzy.

Co vás do osmifinálového duelu ještě čeká?

V pondělí bude trénink pro celý tým, všichni kluci půjdou na led. S realizačním týmem nás čeká taktický mítink a příprava na soupeře, který vyplyne z pavouku.