'Na olympiádu nepojedu jenom na výlet.' Lyžař Hudec nahradí v nominaci zraněného Krýzla

Před rokem a půl vyměnil Jan Hudec kanadskou kombinézu za českou i proto, aby si za rodnou zemi zazárodil na olympijských hrách v Pchjongčchangu. A i když to dlouho vypadalo, že si úspěšný sjezdař svůj další velký sen nesplní, v Jižní Koreji nakonec nejspíš chybět nebude.

Už to vypadalo, že Jan Hudec bude olympijské hry sledovat doma na Olomoucku. Do české nominace se totiž nevešel ani nadvakrát. Utekla mu první nominace, a nevešel se ani do té další, rozšířené o nová přidělená místa. Jenže jeho krajan Kryštof Krýzl si víkendu Ga-Pa přetrhl kolenní vazy a prvního náhradníka Hudce tak dělí od cesty na východ už jen administrativní záležitosti.

„Prožívám to úplně stejně, jako jsem to prožíval před třemi dny, když se rozdávaly extra kvóty Jestli to je osud a mám tam být, tak to vyjde. A jestli ne, tak ne. Vážím si té příležitosti a byl by to splněný sen,“ řekl Radiožurnálu Jan Hudec.

Šestatřicetiletý Čechokanaďan podstoupil za kariéru těžko uvěřitelných 14 operací kolen, takže i proto se teď dobře ví, co prožívá jeho kamarád Kryštof Krýzl.

„Znám to úplně přesně. Já jsem kolikrát mířil k nějakému cíli, třeba na olympiádu v Kanadě nebo na nějaké mistrovství, a moje zranění byla často na začátku sezony, takže jsem tím pádem často přišel o celou sezonu. Vím jak je to psychicky těžké. Je to život a život jde dál, a tak se na to musíme dívat,“ popisoval Hudec.

Aby Jan Hudec na olympijské sjezdovky skutečně vyjel, nesmí ho zradit vlastní kolena. A tak o víkendu namísto do Alp vyrazil do Mnichova na kontrolu ke specialistovi.

„Jsem na tom docela OK. Trochu jsem se trápil s kolenem, ale zatím to vypadá, že to dáváme do kupy a že budu moct jet. Pro mě je taky důležité, že na olympiádu nepojedu jenom na výlet, to nepotřebuju,“ říká Jan Hudec.

A pokud na olympiádu skutečně vyrazí, otestoval by koleno nejraději ve třech disciplínách. Láká ho sjezd, kombinace a Super- G, ve kterém před čtyřmi roky získal ještě pro kanadskou výpravu bronzovou medaili.