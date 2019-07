„Když se vám špatně spí a nemůžete usnout, tak je zhatěná celá příprava a vše je v háji,“ říká pro Radiožurnál předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Na poslední letní hry do Ria odcestovalo přes sto domácích sportovců a už tam měl každý zdravotní matraci. Příští rok by ale podle odhadů a přání mohla být nominace i o třetinu početnější. A i tentokrát bude mít matraci každý. Ale dopředu jen ti nejlepší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovci nafasují na olympijské hry do Tokia vlastní matrace. Dopředu ale jen ti s šancí na medaili

„Nejvíce se snažíme pomoct sportovcům, kteří mají reálnou naději na medaili. Je to zhruba asi dvacet sportovců. Myslím, že posluchači si umí vybavit, kdo by tak mohl medaili udělat,“ vysvětluje Kejval.

Na zdravotní matraci se těší i dráhový cyklista, který v Japonsku často závodí, Tomáš Bábek. I když vyklízení postelí v olympijské vesnici si moc představit neumí.

„Myslím, že Japonci budou přepravu a podobné věci vnímat jako velmi náročnou a stresovou situaci. Cokoliv, na co nejsou připraveni, tak vždy říkáme, že jim z toho vybouchne hlava. Tak to prostě je. Začnou se jim zavařovat mozkové závity. Je tam něco, co nemají naplánované a dostávají se do obrovského tlaku,“ přibližuje japonskou povahu Bábek.

„Matraci mám objednanou,“ říká na Bábek na otázku, zda nafasoval matraci, kterou mají dopředu jistou jen medailové naděje.

Vlastní matraci tedy Tomáš Bábek zatím vyhazovat nemusí a bude se mu hodit i po hrách. Ta olympijská totiž v Tokiu zůstane.

„Když sportovci odjíždí, tak matrace podepíšou, aby to bylo jako suvenýr. Poté se to třeba draží nebo minule jsme to dali na dětský domov v Riu de Janeiru,“ dodává Kejval.

V zemi, kde je judo národní sport, by matrace olympijského šampiona Lukáše Krpálka radost dětem jistě udělala