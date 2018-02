Tanečníci Mansourová a Češka jako jediní čeští krasobruslaři nepostoupili do finále. Porazili jediný pár

Cortney Mansourová a Michal Češka jako jediní z českých krasobruslařů na olympijských hrách v Pchjongčchangu nepostoupili do finálové části soutěže. V krátkém tanci za sebou nechali jen jeden pár a obsadili 23. příčku. K účasti ve dvacítce pro volné tance potřebovali porazit čtyři páry. Po první části soutěže vedou Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir. Kangnung 6:46 19. 2. 2018 (Aktualizováno: 7:38 19. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taneční pár Cortney Mansourová a Michal Češka | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

„Byl to čistý program, co jsme chtěli. Hlavně neudělat žádnou velkou chybu. Je to těžké otevírat celý závod, ale myslím, že to byl solidní výkon. My jsme spokojení. Samozřejmě je co zlepšovat, ale za nás jsme spokojeni,“ řekl Češka Radiožurnálu.

Mansourová a Češka při olympijské premiéře známkou 53,53 bodu zaostali téměř o bod a půl za nejlepším krátkým tancem sezony, který předvedli při zářijové olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu. Od postupu je dělilo téměř šest bodů. Museli by si vylepšit osobní rekord, aby na něj měli naději. Za ním ale zůstali o více než pět bodů.

Na rozdíl od lednového evropského šampionátu tentokrát neudělala kanadská rodačka Mansourová hrubou chybu v twizzlech a pár upravil i zvedačku, kterou na ME rozhodčí posoudili jako nepovolenou. Výkon z kontinentálního šampionátu překonali o více než deset bodů.

Za postupujícími páry o něco zaostali v technice, ale výraznější manko nabrali ve druhé sadě známek. Češka neví, proč byly známky tak nízké. „Těžko říct. Za prvé jsme ten závod otevírali. Za druhé nemáme rozhodčího v panelu, což určitě nepomohlo. A myslím si, že i nezdar na evropském šampionátu tomu taky nepomohl. Takže se všechno sešlo. Ale výkon byl solidní a za to jsme rádi. Nic jiného s tím dělat nemůžeme,“ dodal Češka.

Mohlo se na tom podepsat, že si vylosovali jedničku a olympijskou soutěž tanečních párů zahajovali. „Ať chceme, nebo ne, v dalších skupinách už rozhodčí budou tahat jiné známky, u první jízdy ještě úplně nevědí, jaké známky nasadit. Určitě tu nejsme favoriti, ale ta druhá známka mohla být o pár bodů vyšší," řekl Češka.

Také jeho partnerku hodnocení od rozhodčích nepotěšilo. „Jsem spokojená s tím, jak jsme zajeli, tak přemýšlím, proč ta druhá známka byla tak nízká. Jako sportovci jsme udělali všechno, co šlo, to už moc neovlivníme," dodala.

Češka si ale premiérovou účast na olympijských hrách užil. „Atmosféra je neskutečná. Užíval jsem si to už při rozjížďce. Bylo to neskutečné. Atmosféra byla nádherná. Užili jsme si to moc. Škoda těch známek,“ popsal Radiožurnálu Češka.

Kanada versus Francie

V očekávaném souboji kanadské zkušenosti s francouzským mládím mají zatím navrch olympijští šampioni z Vancouveru a stříbrní ze Soči Virtueová a Moir. V krátkém tanci posunuli vlastní světový rekord o 99 setin na 83,67 bodu a do úterních volných tanců půjdou s náskokem 1,74 bodu před Gabriellou Papadakisovou a Guillaumem Cizeronem.

Dvojnásobní mistři světa a vítězové prosincového finále Grand Prix z Francie ztratili především kvůli tomu, že jedna z jejich krokových sekvencí nebyla na nejvyšší úrovni obtížnosti.

V této sezoně mají ale zatím silnější volný tanec než Kanaďané. Jejich světový rekord je zhruba o 3,5 bodu lepší než osobní rekord Virtueové s Moirem.

V souboji o bronz se utkají zejména americké páry Madison Hubbellová, Zachary Donohue a Maia a Alex Shibutaniovi, které od sebe dělí jen dvě setiny bodu. Na jejich zaváhání budou čekat páry do sedmého místa, které jsou seřazeny přibližně ve dvou bodech.