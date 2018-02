Čtverný salchow nakopl Březinu. Český krasobruslař je po krátkém programu devátý, vede Hanju

„Jsem spokojený hlavně s bodovým ziskem a s tím, že jsem zajel čistý program. Konečně se vyplatila práce, kterou dva roky děláme,“ radoval se po krátkém programu v rozhovoru pro Radiožurnálu Michala Březina.

Český krasobruslař je po krátkém programu na olympijských hrách devátý. K výbornému zisku 85,15 bodu se odrazil už po precizně provedeném čtverném salchowu v úvodu krátké jízdy.

„Určitě mi to pomohlo. Byl to nákop, který rozjel motor do zbytku programu. Po salchowu jsem jel uvolněně, úplně jak automat,“ řekl 27letý rychlobruslař.

Pomohli mu i diváci. „Když jsem začal jízdu, slyšel jsem, jak hala ztichla, všichni čekali, až to začne, pak se roztleskali. Je to asijská hudba, jim to sedí a dokážou rytmus zvládnout,“ dodal rychlobruslař, který chce bezchybný výkon předvést i ve volné jízdě.

Po krátkém programu vede úřadující vítěz Juzuru Hanju. Japonský krasobruslař, který se vrací po zranění, získal za krátký program se dvěma čtvernými skoky 111,68 bodu a jen bod mu chyběl ke světovému rekordu.

Druhý je po krátkém programu Španěl Javier Fernández, Hanjův tréninkový partner, se ztrátou čtyř bodů a jedné desetiny. Ze třetího místa bude v zítřejších volných jízdách útočit další Japonec Shoma Uno.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Krasobruslení:

Muži - krátký program: 1. Hanju (Jap.) 111,68, 2. Fernández (Šp.) 107,58, 3. Uno (Jap.) 104,17, 4. Ťin Po-jang (Čína) 103,32, 5. Alijev (OSR) 98,98, 6. Chan (Kan.) 90,01, ...9. Březina (ČR) 85,15.