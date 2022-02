Psychická zátěž a konec kariéry v sedmnácti letech. Bruslařská unie bude řešit konec dětí v krasobruslení

Po vypjaté olympijské soutěži krasobruslařek jsou čím dál hlasitěji slyšet názory, že děti by na olympijských hrách v tomto sportu závodit neměly. Nedospělé dívky mohou snadněji skákat čtverné skoky, ale extrémní zátěž mnohdy ničí jejich tělo i duši. Hovoří se o zvýšení věkového limitu ze současných patnácti minimálně na sedmnáct let. Rozhodovat by se o tom mělo v červnu na kongresu Mezinárodní bruslařské unie (ISU), ruská federace je proti. Peking 12:55 18. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová | Foto: Enrico Calderoni | Zdroj: Reuters

Právě v Rusku z aktuálních pravidel těží. Nyní patnáctiletou Kamilu Valijevovou trenérka Eteri Tutberidzeová už několik let připravovala na zisk zlaté medaile na této olympiádě. Během ní ale vyšel najevo krasobruslařčin pozitivní dopingový test, a i když přesto mohla závodit, skončila v slzách čtvrtá.

Skoky, otočky, piruety. Proč se krasobruslařům nemotá hlava? Pomáhá trénink mozku i stálý bod Číst článek

Vyhrála jiná svěřenkyně Tutberidzeové, sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová, před stejně starou Alexandrou Trusovovou. Obě se opírají o čtverné skoky, pro které dospělé krasobruslařky nemají dispozice.

Brzký konec kariéry

Ruské dívenky se střídají jak na běžícím pásu, v sedmnácti letech už jsou skoro staré.

„Chcete, aby tyto sportovkyně dostaly šanci, aby se pro ně krasobruslení stalo profesí, ne jednoroční záležitostí. Kdybychom měli vyšší věkový limit, myslím si, že by to podpořilo myšlenku dlouhověkosti a někdo pětadvacetiletý by nebyl na olympijských hrách šokující,“ řekla Mariah Bellová, která se v pětadvaceti letech stala nejstarší americkou šampionkou za bezmála století.

V minulosti fanoušci krasobruslení pamatují dlouhé kariéry Michelle Kwanové nebo Caroliny Kostnerové. Ruské dívenky ale posunuly technickou úroveň ženských závodů na úplně jinou úroveň, které dospělé nedokážou konkurovat. Brzy ale končívají.

Krasobruslařka Březinová se po volné jízdě propadla na 20. místo, zlatou medaili slaví Ščerbakovová Číst článek

Patnáctiletá olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 Alina Zagitovová o necelé dva roky později řekla, že čtverné skoky by pro ni byly příliš nebezpečné. Tlak mladších konkurentek Ščerbakovové a Trusovové neustála a ukončila kariéru.

Bellová by preferovala zvýšení věkové hranice až na osmnáct let. Pro posun minimálně o dva roky do olympijských her v Miláně a Cortině 2026 by byla také prezidentka norské federace Mona Adolfsenová. „Myslím si, že případ Valijevové tohle rozhodně urychlí a snad se to bude probírat také s jinými sportovními federacemi,“ poznamenala.

Konec čtverných skoků?

Zvýšení věkové hranice by mohlo znamenat, že by z ženských soutěží znovu zmizely čtverné skoky. „Možná by vývoj dospěl k tomu, že je možné se naučit čtverný skok také později, ale z celkového pohledu to není v krasobruslení to nejdůležitější,“ říká Adolfsenová.

Čtverný skok v podání Kamily Valijevové

Kamila Valieva's huge quadruple toeloop.

In the women's field, it's hard to see a better quadruple jump. pic.twitter.com/ELSEOBu9GL — Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) February 7, 2021

Úspěšné závodnice, s nimiž by se mohli fanoušci ztotožnit delší dobu, v současném krasobruslení chybějí.

„Když se podíváte na Sashu Cohenovou nebo Michelle Kwanovou, tak závodily v dobách, kdy to dělaly spoustu let a lidé je mohli podporovat. Myslím si, že to poskytovalo skvělý náhled na tento sport, protože lidé mohli sledovat jejich kariéry,“ řekla Bellová.

Psychický tlak

Změna regulí by je podle kritiků také žádoucí vzhledem k tomu, jak velkému tlaku jsou mladé krasobruslařky vystavované. To se znovu ukázalo i u případu Valijevové, když se po nepovedené jízdě vrátila v slzách ke svému týmu. Nepřivítalo ji však objetí a útěcha, ale chladná kritika její trenérky.

„Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to. Proč jsi přestala bojovat?“ řekla Tutberidzeová zdrcené krasobruslařce.

"She was received with tremendous coldness. ."



IOC president Thomas Bach has slammed coach Eteri Tutberidze's treatment of Kamila Valieva #Beijing2022 | #FigureSkating pic.twitter.com/NcFlDXxc4j — Eurosport (@eurosport) February 18, 2022

K celé situaci se následně vyjádřil i šéf Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. „Místo aby ji utěšili a pomohli jí, byl z nich cítit obrovský chlad a odstup. A nejhorší na tom byla, když jste viděli jejich řeč těla, ta jejich přezíravá gesta,“ řekl Bach pro Reuters.

„Musím říct, že mě to velmi, velmi znepokojilo. Musela být pod obrovským tlakem,“ dodal.

Osmašedesátiletý funkcionář přiznal, že ze své pozice s chováním trenérů těžko něco udělá, téma chce na MOV probrat. Pro zvýšení věkového limitu je z těchto důvodů otevřený.