'Nejlepší, co jsme mohli ukázat.' Dušková s Bidařem skončili čtrnáctí, v rekordu vyhráli Němci

„Nemám slova. Předvedli jsme to nejlepší, co jsme mohli ukázat. Sice tam byly drobné chyby, ale já jsem sama nepočítala s tím, že bychom mohli zajet takhle dobře. Celkově se nám závod celý poved, tak jsme šťastní,“ řekla Radiožurnálu po volné jízdě krasobruslařů Anna Dušková.

Krasobruslaři Dušková s Bidařem mohou být spokojeni. Na olympijských hrách postoupili do volných jízd Číst článek

V této sezoně mladá česká dvojice lépe ještě nejela, ve volné jízdě sportovních dvojic získala 123,08 bodu, což je těsně za loňským osobním maximem. Přesto udělala pár chyb, především nejistě odjížděla ze sólových skoků.

„Trošku jinak jsem si najel a pak jsem do toho dal moc síly. Vůbec jsem nevěděl, kde ve vzduchu jsem. Mohl jsem to asi normálně vyjet, ale pro jistotu jsem vyšlápnul, ale nebyl to pád,“ řekl Martin Bidař k odjezdu z trojitého toeloopa, ve kterém si málem sáhla rukou na led i partnerka.

Dušková s Bidařem zvládli také kombinaci salchowa s toellopem a dva odhazované skoky. „Pořád nemůžu uvěřit, že se mi salchow povedl, se kterým jsme oba vždycky bojovala. Ani nevím, jak se mi to povedlo, prostě jsem do toho šla,“ zářila Dušková.

Osmnáctiletí závodníci měli v sezoně velké tréninkovém manko, Dušková totiž musela na operaci s kolenem a dodnes jezdí s ortézou, které říká „sloní noha.“ „Koleno vydrželo perfektně, už to beru jako zdravé koleno, ortézu musím nosit pro jistotu. je to bezpečnější.“

Pro Duškovou s Bidařem jde o první olympijské hry, vrchol je čeká na příštích, možná přespříštích olympijských hrách.

„Když jsme dojeli program, bylo super se zastavit a rozhlédnout se okolo sebe, ucítit tu atmosféru. Snad to nebyla poslední olympiáda,“ přeje si Bidař. Český pár celkově získal 186,33 bodu.

Zlato za světový rekord

O zlato se bojovalo téměř o padesát bodů výše. Díky světovému rekordu vyhráli Němci Aljona Savchenková a Bruno Massot, o 43 setin bodu porazili Číňany Sui Wenjing a Han Conga, kteří vedli po krátkém programu.

Třetí místo získali Kanaďané Meagan Duhamelová a Eric Radford, kteří zíkali o pět bodů méně než vítězové.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Krasobruslení:

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Savchenková, Massot (Něm.) 235,90, 2. Suej Wen-ťin, Chan Cchung (Čína) 235,47, 3. Duhamelová, Radford (Kan.) 230,15, 4. Tarasovová, Morozov (OSR) 224,93, 5. Jamesová, Cipres (Fr.) 218,53, 6. Marcheiová, Hotárek (It.) 216,59, 7. Zabijaková, Enbert (OSR) 212,88, 8. Jü Siao-jü, Čang Chao (Čína) 204,10, 9. Seguinová, Bilodeau (Kan.) 204,02, 10. Della Monicaová, Guarise (It.) 202,74, ...14. Dušková, Bidař (ČR) 186,33.