Ruská krasobruslařka i přes podezření z dopingu trénovala, olympijský výbor zatím mlčí

Ruská favoritka olympijských her Kamila Valijevová, která je podezřelá z dopingu, v Pekingu opět trénovala. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) krasobruslařskou kauzu zatím nebude komentovat. Valijevová podle ruských médií měla pozitivní test na trimetazidin, což je látka využívaná v léčbě anginy pectoris a pomáhá krevnímu oběhu. Deník RBC informuje, že měla být přistižena před lednovým vítězným mistrovstvím Evropy v Tallinnu. Peking 7:04 10. února 2022

Svěřenkyně Eteri Tutberidzeové absolvovala kompletní třicetiminutový trénink, což naznačuje, že ruská strana s jejím proviněním nesouhlasí.

„Není suspendovaná,“ poznamenala bez dalších podrobností mluvčí národní krasobruslařské federace Olga Jermolinová. Na ledě byla Valijevová společně s další ruskou krasobruslařkou Alexandrou Trusovovou, která rovněž patří ke kandidátkám na medaile. Novinářům se pak obě vyhnuly.

Na otázky ohledně kauzy, která ho může připravit o týmové olympijské zlato, odpovídal také mistr Evropy Mark Kondraťuk. V týmové soutěži odjel krátký program i volnou jízdu. „Bez komentáře,“ reagoval na ně.

Odklad medailového ceremoniálu na neurčito může způsobit problémy nejen jemu, ale i dalším krasobruslařům, protože pro muže ve čtvrtek olympiáda skončí a chystají se brzy z Číny odletět. „Každý dělá naprosté maximum pro to, aby ta situace byla vyřešena co nejdříve,“ řekl mluvčí MOV Mark Adams. „Ale jak víte, právní záležitosti se někdy mohou táhnout,“ varoval.

MOV zatím případ nehodlá komentovat. Požádal krasobruslaře o pochopení a trpělivost. Situaci komplikuje nízký věk Valijevové, která je „chráněnou osobou“. Oficiálně tudíž nemůže být zveřejněno její jméno, pokud se proviní proti antidopingovým pravidlům.

Nejznámějším případem užívání trimetazidinu byla kauza čínského plavce Sun Janga, který za to dostal v roce 2014 tříměsíční zákaz činnosti. Není jasné, jestli má Valijevová terapeutickou výjimku nebo měla někdy v minulosti potíže se srdcem.

V krasobruslení nejsou dopingové kauzy časté. Jedna z nich se v roce 2000 týkala závodnice ve sportovních dvojicích Jeleny Běrežné, jež kvůli pseudoefedrinu přišla o zlato z mistrovství Evropy. Pokud by ruský tým přišel o olympijské zlato, posunuli by se na nejvyšší stupeň Američané. Japonsko by získalo stříbro a Kanada bronz.