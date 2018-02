První dojmy Ester Ledecké: Nerozumím, nevěřím. Snažím se vyhrát každý závod a teď se to povedlo

Ester, obrovská gratulace. V cíli se zdálo, že vůbec nechcete věřit, co se stalo. Už jste uvěřila?

Ne, nerozumím tomu, nevěřím. Ačkoli jsem si tu jízdu strašně užila a hrozně mě to bavilo. Ten výsledek je úžasný a jsem strašně vděčná za to, co ze mě můj tým udělal. Mamka s taťkou, Ondra s Thomasem (trenéři, pozn. red). Tohle je skvělé.

Jste první zlatou českou alpskou lyžařkou, jak se vám to poslouchá?

Já tomu vůbec nerozumím. Strašně ráda bych vám řekla něco jinačího a ne takhle nervózního a zmateného, ale jsem tak příjemně překvapená. Pořád si na to nedokážu úplně zvyknout.

S jakými ambicemi jste šla do závodu? Tak vysoko jste asi nekoukala...

Ale jo. Vždycky koukám nejvýš. Každý závod se snažím vyhrát a tentokrát se to povedlo, akorát mě to překvapilo. Myslím, že všechny.

Trenér Tomáš Bank přitom říkal, že jste v tréninkové jízdě málem upadla.

To bylo tím, že první jízdu jsme měli na tomhle kopci, kde jsem v životě tak rychle nejela, takže jsem si furt přibržďovala. Ještě jsme nesměly kopírovat super-G, protože by nás diskvalifikovali, tak jsem to hlídala, abych to nekopírovala.

Na celém kopci byl dost velký stín, takže bylo nepříjemné, že nebylo vidět pod nohy. Pořád se to různě vlnilo, takže jsem neměla dobrý pocit, ale na jízdu jsem se těšila. Pak přišlo sluníčko, bylo nádherně vidět a takhle to dopadlo.

Reportér Českého rozhlasu po tiskové konferenci natočil ještě pokračování rozhovoru:

Ani během tiskové konference jste nesundala lyžařské brýle. Ukážete se teď?

Ne. Vůbec jsem netušila, že pojedu na ceremoniál a tiskovku. Nepřipravila jsem se, nevzala jsem si s sebou žádný make-up, ani řasenku, prostě jsem nepřipravená.

Po závodě jste říkala, že je to velký šok. Už jste se vzpamatovala?

Pořád ještě je to zvláštní. Od chvíle, co jsem dojela, se mnou byl pán ve FIS bundě, který mě různě organizoval, abych se šla vyfotit, udělat rozhovory, pak tiskovka, pak stupínky. Moc jsem nechápala, co se děje. Vždycky jsem se ohlédla, jestli opravdu mluví na mě.

Není to teď záminka věnovat se čistě alpskému lyžování?

Vlastně asi ani ne. Takhle nad tím nepřemýšlím. Chtěla jsem se dostat na olympiádu v obou sportech, to se povedlo a tohle je obrovský bonus. Pokud všechno půjde, jak má, postavím se na start ve snowboardu a to bylo to, čeho jsem chtěla dosáhnout.

Na tiskové konferenci se vás ptali, jestli nechcete zkusit windsurfing.

Říkala jsem, že jo, že není problémy.

Co bylo dnes jinak? Jste skvělou lyžařkou, ale tohle všechny překvapilo.

Ani nevím, všechno bylo stejné jako vždycky. Jako vždycky jsem se rozcvičila, jako vždycky jsem si šla udělat volné jízdy. Všechno, co dělám normálně.