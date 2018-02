Drama do poslední disciplíny. Medailové pořadí vyhráli Norové, Česko je čtrnácté

Medailové pořadí bylo vyrovnané do posledního dne. Norsko i Německo měly třináct zlatých medailí a velké favority v akci.

Německo dostali do vedení bobisté. Francesco Friedrich ovládl se svou posádkou závod čtyřbobů, získal zlatý double a čtrnáctou zlatou. Definitivně rozhodnout mohli hokejisté, nad Ruskem vedli ještě minutu před koncem, ale nakonec získali jen stříbro.

Definitivně tak konečné pořadí určila Marit Björgenová. Norská lyžařská hvězda získala svým suverénním výkonem čtrnácté zlato pro Norsko a seveřané zvítězili díky většímu počtu dalších cenných kovů. Z Jižní Koreje nakonec vezou 14 zlatých, 14 stříbrných a 11 bronzových.

S celkovým ziskem 39 cenných kovů překonali dosavadní rekord USA z Vancouveru 2010.

Němci mají o čtyři stříbra i bronzy méně. Třetí skončili Kanaďané s jedenácti zlatými medailemi. Německo stále vede historické pořadí ZOH, celkem získalo už 150 zlatých medailí.

Češi překonali plány

Česká výprava získala v Pchjongčchangu sedm cenných kovů a skončila na 14. místě. Obě zlaté získala Ester Ledecká, která jako první žena v historii zimních her získala dvě zlaté ve dvou různých sportech. Stříbrné medaile získali Martina Sáblíková a Michal Krčmář, bronzové Karolína Erbanová, Eva Samková a Veronika Vítková.

„Myslím si, že je to dokonce přeplněný plán. Zpětně si musíme říct, že až na čtvrté místo Martiny v závodu na 3000 metrů se v zásadě podařilo všechno, co jsme si přáli. Z toho pohledu je to vynikající,“ řekl Kejval v rozhovoru s ČTK.

V historickém pořadí je Česko šestnácté se ziskem 11 zlatých, 19 stříbrných a 26 bronzových medailí, do bilance se počítají i výsledky Československa.

Nejúspěšnějším sportovci byli biatlonista Martin Fourcade a běžec na lyžích Johannes Klaebo se třemi zlatými, Marit Björgenová získala pět medailí – dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové.

Medailové pořadí zemí | Zdroj: Český rozhlas