‚Bez olympiády by náš sport skončil.‘ Moderní pětiboj chystá změnu, aby nevypadl z programu her

Před osmi lety se z historického úspěchu radoval na olympiádě v Londýně David Svoboda, kde se poprvé spojila střelba s během tak, aby byl závěr soutěže co nejdramatičtější. Přesto ale celý závod, do kterého patří ještě šerm, plavání a parkur trval téměř celý den.

To teď mezinárodní unie chce změnit, aby byl moderní pětiboj ještě atraktivnější pro fanoušky a televizní společnosti a nepřišel o místo v olympijském programu. Celá soutěž by měla trvat jen hodinu a půl.

„To je zásadní, aby ten sport zůstal na olympiádě. Bez olympiády se bojím, že by náš sport skončil. Oni do toho teď musí udělat zásadní zásah, aby moderní pětiboj na hrách zůstal,“ myslí si dvojnásobný mistr Evropy a také olympionik Jan Kuf.

Příští léto by na olympiádě v Tokiu měl být moderní pětiboj ještě v tradiční – pro někoho možná rozvleklejší podobě – ale změna pak přijde kvůli hrám v Paříži 2024.

‚Zákulisní dohody‘

„Z minulosti víme, že rozhodující pro to, jestli moderní pětiboj zůstane na olympiádě nebo ne, tak ani tolik nejsou tyto marketingové změny a změny pravidel jako zákulisní, politické dohody. O těch samozřejmě nevíme, jak probíhají. Už jsme zažili, že jsme si mysleli, že na olympiádě jako pětibojaři končíme a po rozhodování zjistili, že jsme byli relativně v suchu,“ přidává svůj pohled olympijský vítěz a bývalý moderní pětibojař David Svoboda.

Unie předloží nový systém Mezinárodnímu olympijskému výboru a 7. prosince se rozhodne o soutěžním programu pařížské olympiády.

„Během hodiny a půl budeme muset zvládnout celý pětiboj. Koukal jsem na plánek, jak by to mělo probíhat. Je to hektické. Uvidí se, kdo bude mít ještě chuť se tohle učit, nebo jestli to bude pro někoho konečná,“ doplňuje Jan Kuf k plánované změně v moderním pětiboji, který je jediným sportem vytvořeným pouze pro olympiádu s tradicí od her ve Stockholmu v roce 1912.