Jsem překvapená, pěkně jsme to vykopli, říká Ledecká. Podle trenéra byl obří slalom 'přáteláček'

„Strašně jsem si to užila. Bylo super, že jsem mohla jet hned druhá, že jsem měla čistou trať. Stojí to daleko míň sil a člověk si to víc užije,“ zhodnotila druhé kolo obřího slalomu v mix zóně, kde se sportovci po závodě sektávají s novináři, pro Radiožurnál Ester Ledecká.

Skončila jste 23. Je to nad plán, i když jste maximalistka?

Vždycky jedu vyhrát, za každou cenu se snažím jet na vítězství (směje se). Ale je fakt, že obřák tolik netrénujeme, nebylo tolik času. Mám strašnou radost, jsem příjemně a mile překvapená, že se mi to tak povedlo.

Máte před sebou další disciplíny, kde budete mít větší ambice. Je tohle seznámení s atmosférou?

Trenér říkal, že tohle je takový přáteláček, ale já jedu každý závod naplno a těším se i na ty ostatní. Myslím, že tímhle závodem jsme to vykopli pěkně.

Jak moc nepříjemné bylo, že se obří slalom pořád odkládal?

Bála jsem se, aby se počasí umoudřilo, abychom to odjely. Strašně jsem se těšila a je super, že tu můžu být a závodit na lyžích na olympiádě. Doufám, že teď už to bude dobré.

Jak důležité je počasí pro lyžařky a snowboardistky? Je to hodně podobné?

Máme výhodu, že nejsme skoro vůbec ve vzduchu jako freestylistky. Když jsem viděla, jak tam musely ve větru létat, tak mi to hlava nebrala. Měla jsem chuť za ně protestovat.

Jak budou vypadat vaše další dny?

Zítra buď den volno, nebo bych chtěla aspoň lehký trénink na super G. Pozítří máme volné ježdění na kopci na super G a pak závod. Těším se, protože jsem se tam byla podívat a je to krásný kopec. Ještě jsem na něm nemohla jet, ale z lanovky se mi líbil.

Teď se stěhuju z vesnice ke středisku a hned další den se budu stěhovat do snowboardového střediska a budu se soustředit na snowboard.

Nebere vám stěhování síly?

Je to lepší než pak dojíždět každé ráno na kopec o hodinu dřív. Spíš se to nasčítá, že musím vstávat dřív a pak se kodrcat autobusem. Tohle je maličkost a můj tým se dokáže dost rychle přestěhovat, už v tom máme praxi.

Já nebudu dělat nic, jen se přesunu autobusem a lehnu si do hotelu. Oni to za mnou všechno nanosí, oni jsou hrozně hodní, mám je vycepované.

