‚Zdraví a bezpečnost mají vždy přednost.‘ Sportovní svět se vyrovnává s odložením olympijských her

Se směsicí smutku, vděku, úlevy a pochopení kvitují sportovci, národní olympijské výbory i celý sportovní svět úterní odložení olympijských her v Tokiu o rok kvůli pandemii koronaviru. Po týdnech spekulací, nejistoty, rostoucích obav i kritiky jsou rádi, že konečné rozhodnutí padlo a všichni mohou začít znovu plánovat. Tokio 18:11 24. března 2020

„Čelíme nebývalé situaci, která si žádá zodpovědné vedení a kvalifikovaná rozhodnutí. Ačkoliv pro ty, kteří se tvrdě připravovali, to je trpké zklamání, všichni chápeme, že ochrana lidských životů, zdraví a bezpečnost mají vždy přednost,“ uvedl předseda Mezinárodní tenisové federace David Haggerty.

Nadšení panovalo především mezi kanadskými sportovci, jejichž olympijský výbor v pondělí oznámil, že se her nezúčastní, pokud budou v původním termínu. „Naprostá úleva. Vzrušení. Nejistota. Jsme v mimořádné době. Budeme více než připraveni v roce 2021 a poneseme javorový list s větší hrdostí, než jsem si kdy dovedla představit,“ řekla kanadská olympijská šampionka v zápase Erica Wiebeová.

„Mezinárodní olympijský výbor nám oznámením o odložení her přinesl dobrou zprávu. Umožní to všem sportovcům soutěžit za rovných podmínek a zároveň chránit své zdraví, jak jsme od vypuknutí této krize požadovali,“ uvedl předseda španělského olympijského výboru Alejandro Blanco.

„Odložení přijímáme s nesmírným smutkem, ale i s plným vědomím toho, že to je jediné rozhodnutí, které můžeme podpořit s ohledem na to, jak ničivý dopad má pandemie COVID-19 na naši zemi, komunity a rodiny,“ uvedl výkonný ředitel britské olympijské asociace Andy Andson. „Je čas přestat myslet na Tokio 2020 a být v bezpečí se svými blízkými,“ vzkázal sportovcům.

Kvitová: Už se těším na příští rok

S odložením her v Tokiu, ke kterým často směřovali trénink během posledních čtyř let, se smiřují i čeští sportovci. I oni ale většinou rozhodnutí vítají.

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý," řekl devětadvacetiletý judista Lukáš Krpálek, který chtěl v Tokiu obhajovat zlatou medaili.

Stejně vidí situaci i dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová. „V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok,“ doplnila aktuálně světová dvanáctka Kvitová, která v brazilském Riu před čtyřmi roky vybojovala ve dvouhře bronzovou medaili. „Olympiáda pro mě byla velkou motivací, ale nejsem v tom sama. Tak to prostě je a musíme se s tím srovnat,“ dodala další tenistka Barbora Strýcová.

„Je to určitě velká škoda po té sportovní stránce, ale zdraví je v tento okamžik na prvním místě a myslím, že jde o rozumné řešení. Zcela s tím rozhodnutím souhlasím a podporuji ho,“ řekl cyklista Roman Kreuziger.

S rozhodnutím organizátorů souhlasí i oštěpařka trojnásobná olympijská medailistka Barbora Špotáková, přestože doufala, že by se hry mohly přesunout na letošní podzim. „V souvislostech a okolnostech, které se nyní dějí, je to pochopitelný krok a jednoznačně zdravotní hledisko všech lidí na planetě je důležitější než olympijské hry," řekla Špotáková.