Olympiáda v Paříži očekává celosvětovou premiéru. Sportovci si při zahájení užijí plavbu na lodích

Přesně za rok začnou v Paříži letní olympijské hry. Vůbec poprvé v historii je zahájí ceremoniál v centru města. Tisícovky sportovců nastoupí u Slavkovského nádraží na desítky lodí a poplují až k Eiffelově věži. Vše budou na mostech a na nábřežích podél řeky Seiny sledovat stovky tisíc lidí. Zkoušku zahajovacího ceremoniálu na Seině pozoroval zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Paříž 16:10 24. července 2023

Desítky lodí při zkušební jízdě propluly centrem Paříže. Většinou to byla turistická, poloprázdná plavidla. Některá z nich měla na přídi nebo na zádi francouzskou vlajku.

„Chtěli jsme, aby sportovci měli nejkrásnější zážitek a aby viděli Paříž ze Seiny. Myslíme, že je to jeden z nejlepších důvodů, jak prozkoumávat město a projet ho z východu na západ. Od Slavkovského mostu až po Jenský most. Je to celosvětová premiéra, což je pro nás také důležité. Odlišíme se tím od toho, co už tady bylo,“ říká předseda organizačního výboru letních olympijských her v Paříži Tony Estanguet.

Do první zkoušky na řece Seině se zapojilo zhruba 40 lodí, které proplouvaly ve třech pruzích. Vlevo plavidla bezpečnostních složek a záchranářů, uprostřed řeky lodě olympijských delegací a vpravo plavidla s vysílací technikou a kamerami.

Provoz na Seině se dopoledne zastavil.



Řeka patří desítkám lodí, které se připravují na zahajovací ceremoniál k letním olympijským hrám #Paris2024.



Paříž jako nejbezpečnější místo na světě

„Chtěli jsme si vyjasnit rychlost plavby, časy jednotlivých průjezdů i vzdálenosti mezi loděmi. Řešili jsme i komplikaci, kdy dvě plavidla měla problém se zatáčením. Takže jsme upravili počáteční řazení lodí,“ vysvětluje Estanguet.

Organizátoři vyzkoušeli i několik krizových scénářů, jako třeba vyřazení motoru jedné lodi nebo infarkt členů posádky. Bezpečnostní složky zase otestovaly velitelské středisko, které bude při olympijských hrách řídit práci hasičů, policistů a vojáků.

„Do Paříže přijedou policisté z celé Francie, budeme mít k dispozici veřejné bezpečnostní síly, kriminalisty i zásahové jednotky,“ upřesnil policejní prefekt Laurent Nunez.

Organizátoři pracují na bezpečnosti zahajovacího ceremoniálu od samého začátku a jsou přesvědčení, že dokážou ochránit návštěvníky i sportovce, to i v kontextu nedávných nočních nepokojů. „Bezpečnostní opatření na zahajovacím ceremoniálu budou naprosto bezprecedentní. Je to poprvé, co má naše země takové organizační možnosti. Bude to nejbezpečnější místo na světě,“ tvrdí přesvědčivě Estanguet.

Trasa zahajovacího ceremoniálu na řece Seině bude dlouhá šest kilometrů. Lodě by ji měly urazit zhruba za tři čtvrtě hodiny a budou přitom míjet ty nejznámější pařížské památky.

„To je jedna z našich nejsilnějších stránek, že se můžeme opřít o takové prostředí. Z vlastní zkušenosti vím, že většinou jsou zahajovací ceremoniály na stadionech, kde toho člověk z města moc nevidí. Tentokrát budou sportovci ve snovém prostředí s výhledem na katedrálu Notre-Dam, Louvre, muzeum Orsay, všechny ty mosty, velký palác a pak je čeká velké finále před Eiffelovou věží. Budou mít tak ucelenou vzpomínku z Paříže a z celé naší země,“ dodává Estanguet.

Organizátoři chtějí maximálně snížit uhlíkovou stopu spojenou s pořádáním olympijských her. I proto část lodí, které budou přepravovat sportovce na zahajovacím ceremoniálu, bude jezdit na elektřinu.

„Budeme mít k dispozici třicet tzv. zelených lodí z 91 plavidel, které budou přepravovat sportovce. Zelené lodě budou vybavené elektrickým pohonem, i díky tomu splníme naše ekologické cíle,“ potvrdila francouzská ministryně sportu Amélie Oudéa-Castéraová.