ONLINE ROZHOVOR: Ptejte se krasobruslaře Michala Březiny, jak prožívá olympijské hry

Nejvýraznější osobnost českého mužského krasobruslení posledních let má za sebou třetí olympiádu. Michal Březina skončil 16. a nevylepšil tak umístění z Vancouveru ani Soči. Rodák z Brna skočil v během krátkého programu čtverný salchow. „Určitě mi to pomohlo. Byl to nákop, který rozjel motor do zbytku programu. Po salchowu jsem jel uvolněně, úplně jak automat,“ řekl 27letý rychlobruslař.

Nadějné deváté místo však ve volném programu nepotvrdil a propadl se na 16. místo. Jak hodnotí olympijský závod? A co mu zůstane v mimosportovních vzpomínkách?

10212