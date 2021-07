ONLINE: O medaili se chce porvat judista Krpálek, v akci se představí i kajakář Prskavec

Českou kolekci cenných kovů v pátek mohou v Tokiu rozšířit dva sportovci, kteří mají medaile už z minulé olympiády. Judista Lukáš Krpálek bude bojovat o druhé zlato, ale tentokrát v nejvyšší hmotnostní kategorii. Kajakář Jiří Prskavec by rád ještě vylepšil třetí místo z Ria de Janeiro. Tenistky si poprvé na hrách užijí volno, finálové zápasy jsou na pořadu až o víkendu. Sledujte ONLINE reportáž. Tokio 2:58 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek | Zdroj: Reuters

Krpálek se do Tokia vrátil po dvou letech od mistrovství světa, na němž skvěle zvládl přechod do vyšší váhy a získal zlato.

Tehdejší šampionát ale vynechal osminásobný mistr světa Francouz Teddy Rinner. Obávaný stopadesátikilový obr, který za posledních deset let prohrál jediný zápas, by Krpálka čekal až ve finále, ale cesta do něj vede jen přes čtyři vítězství a hvězdné soupeře.

Kajakář Prskavec je stálicí vodního slalomu a chybu udělá jen zcela výjimečně. Od prvního titulu mistra světa v roce 2015 se jen jednou vracel ze světového šampionátu bez medaile a formu potvrdil i v kvalifikaci.

Trať projel i s vypuštěným závěrem ze všech nejrychleji a jen dotek branky ho odsunul na čtvrté místo. Semifinále se pojede od 7.00 SELČ, finále s deseti nejlepšími o dvě hodiny později.