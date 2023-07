Organizátoři olympiády v Paříži plánují posílit hromadnou dopravu. Sázet budou ale i na cyklostezky

Miliony lidí přijedou příští rok na olympijské hry v Paříži. Organizátoři her i hlavní město proto plánují výrazně posílit městkou hromadnou dopravu, která v uplynulých letech nezvládala ani nápor během běžné špičky. Pařížský dopravní podnik nabírá více lidí, plánuje zintenzivnit provoz některých linek metra a nasadit speciální autobusové spoje. Organizátoři her i pařížská radnice sázejí taky na cyklodopravu. Od stálého zpravodaje Paříž 15:33 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pařížská sdílená kola | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme na severním železničním nádraží, což je významný pařížský dopravní uzel. Právě sem přijede hodně lidí. Pojedeme nejdřív na Národní stadion a pak se vrátíme zpět do centra přes novou cyklostezku,“ popisuje Jeanne Brugeová z cykloasociace pařížského regionu Velo Ile-de-France.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si 3. díl seriálu Rok do letních olympjských her v Paříži

„Je dost možné, že na trase narazíme na několik překážek a nedostatků, které objevíme ještě před tím, než sem přijedou lidé na olympiádu,“ dodává. Vyrážíme otestovat jednu z cyklostezek, která povede na Stade de France (Národní stadion), kde se při olympijských hrách budou odehrávat závody v atletice.

Projíždíme po hlavní třídě směrem k Národnímu stadionu, kde pracují dělníci a vyměňují povrch silnice. Teď tady jsou dlažební kostky, ale má tu být krásná hladká stezka.

„Sám jste viděl, že na cyklotrase zatím chybí značení. Na jednu stranu je to pochopitelné. Vše se teprve staví a mělo by to být hotové do příštího roku. Teď je to ale ve stavu, kdy se cyklisté dělí o stejnou trasu s autobusy a pak musí několikrát přejíždět na druhou stranu vozovky. Chceme, aby každý zvažoval cyklodopravu jako reálnou možnost. Když ale máte takto nebezpečnou stezku, tak na ni nechcete vjet sám natož se svými dětmi,“ myslí si Brugeová.

„Z nádraží až k Národnímu stadionu nám to trvalo asi 25 minut. Stání pro kola budou zhruba 500 metrů od stadionu. My chceme, aby sportoviště bylo dostupná na kolech i po olympijských hrách. Problém je ale v tom, že žádná sportovní událost už nebude vyžadovat tak velký bezpečnostní perimetr jako olympijské hry, takže stání bude výrazně dál.“

Národní stadion v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Už jsme zase v sedle a tato cyklostezka je podstatně příjemnější. Projíždíme kolem vody, kolem kanálu Saint-Denis.

„Tahle cyklostezka je určitě bezpečnější. Je zcela oddělená od hlavní silnice. Má dva pruhy, které jsou dostatečně široké. Sem by člověk mohl vzít i děti na rozdíl od té předchozí. Organizátoři her a radnice chtějí, aby právě tuhle trasu využívali lidé, kteří pojedou na kolech na Národní stadion,“ popisuje cyklonadšenkyně.

„Národní stadion bude mít kapacitu zhruba 60 tisíc diváků. Pokud počítáme s tím, že pět procent z nich by mohlo přijet na kolech, tak to jsou tři tisíce kol, která budeme muset uskladnit poblíž stadionu,“ vypočítává dále.

60 kilometrů cyklostezek

Olympijská sportoviště v Paříži propojí podle radního Pierra Rabadana 60 kilometrů cyklostezek. Polovina z nich je už postavená. Provozovatel sdílených kol Vélib navíc slíbil, že do olympiády rozmístí po hlavním městě další 3 tisíce sdílených kol, která s oblibou používají i Pařížané.

„Začal jsem sdílená kola používat, protože hromadná doprava je místy přeplněná. Lidé jsou na sobě namačkaní jako sardinky,“ říká jeden z nich, Sébastien.

Pierre Rabadan | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Sébastien je informatik a sdílená kola používá pravidelně na cestě do práce. Výhodou podle něj je, že jsou levná – stojí v přepočtu zhruba 220 korun měsíčně. Pochvaluje si, že je může odložit na mnoha místech. Stále jsou ale podle Sébastiena některé cyklostezky nebezpečné a bylo by potřeba je rozšířit.

Podle pařížského radního Pierra Rabadana bude kolo jedním z nejjistějších způsobů přepravy na olympiádě: „Já sám dám na olympiádě přednost cestování na kole. Je to dochvilný způsob přepravy,“ říká.

Organizátoři a pařížská radnice na kolo sázejí i s ohledem na klimatické cíle – pařížská olympiáda má totiž o polovinu snížit uhlíkovou stopu ve srovnání s olympiádou v Londýně roce 2012.

Organizátoři a pařížská radnice na kolo sázejí i s ohledem na klimatické cíle – pařížská olympiáda má totiž o polovinu snížit uhlíkovou stopu ve srovnání s olympiádou v Londýně roce 2012.