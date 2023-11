Zmapujeme místo, kde bude Český dům, říká před inspekční cestou do Paříže šéf české výpravy Doktor

Po víkendu odcestuje šéf české olympijské výpravy Martin Doktor do Paříže a bude toho chtít zařídit a stihnout co nejvíc. Na inspekční a přípravné cestě před olympijskými hrami bude zkoumat prostor, kde budou fungovat čeští sportovci. Zároveň ho čeká i návštěva místa, kde se plánuje realizace Českého domu. V rámci projektu Olympijský rok Doktor hodnotí, co vše musí s organizačním výborem projednat. Olympijský rok Praha 14:05 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfa české olympijské výpravy Martina Doktora čeká při nadcházející cestě do Paříže nejen hodně administrativy, ale také sondování terénu | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„V Paříži je pro nás stěžejní návštěva olympijské vesnice, přímo našeho baráčku, který nám přidělili. To je středobod návštěvy,“ říká šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

Do letních olympijských her v Paříži zbývá ještě víc než 250 dní. A Doktor nyní bude mít po víkendu tři dny na to, aby toho zařídil v hlavním městě Francie co nejvíc. Nejede sám, výprava je větší a nebude primárně zaměřená na samotná sportoviště.

„Zároveň tam máme jednání s koordinátory z organizačního výboru. Budeme se bavit s lidmi, kteří zařizují ubytování. Na jednání zazní věci, které jsme si dosud neřekli.“

Doprava a dokumentace

Může to působit až trochu úřednicky, ale je nutné navštívit nejdůležitější místa, kde bude česká výprava trávit nejvíc času. Olympijská vesnice je pro sportovce a fanoušci se k nim nedostanou. Naopak Český dům je místem, kde se může oslavovat případný úspěch společně.

„Chceme navštívit místo, kde bude Český dům. Potřebujeme se tam podívat. Jezdí tam relativně hodně skupin a nyní to bude sportovně pracovní skupina. Jsme hodně zaměření na českou výpravu, takže z toho hlediska to budeme brát,“ přiznává Doktor.

Bude nutné si nejen všechno prohlédnout, ale i třeba změřit a udělat si přípravu na další zařizování. Otázek má několik. Jak vybavit pokoje sportovců, co se kam vejde, nebo nevejde? Jak by to mohlo vypadat v Českém domě a které prostory budou například pro veřejnost? K tomu čeká českou skupinu z olympijského výboru poměrně dost cestování.

„Obě dvě místa musíme relativně slušně zaměřit a vyfotit, abychom byli připravení na to, co tam budeme pro sportovce a veřejnost dělat. Zdokumentovat obě dvě místa bude velký úkol. Zároveň máme objednané ubytování, které je různě rozházené po Paříži podle míst, kde potřebujeme být. Chceme objet i místa ubytování a zjistit, jak jsme na tom s dopravou. Na ten krátký čas máme hodně práce,“ dodává Doktor.

Šéf české olympijské výpravy odletí do Paříže po víkendu a má totiž ještě další roli. Je jednou z postav dokumentu Olympijský rok Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, který sleduje cestu českých sportovců a šéfa výpravy až do vrcholné akce.