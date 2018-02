Bronzová Veronika Vítková: Největší moment kariéry. Už jsem se bála, že to bude bramborová

Veroniko, jste olympijskou medailistkou. Jaké jsou první pocity?

Pocity jsou takové, že mi to asi nedochází. Dojde mi to, až budu tu medaili mít na krku. Je to pro mě první velká medaile z individuálního závodu. Zatím všechny medaile z velkých akcí jsem měla jen ze štafet. A najednou první závod a já budu mít na krku bronzovou medaili.

První česká medaile. Veronika Vítková má bronz ze sprintu, vyhrála Němka Dahlmeierová Číst článek

Je to nejhezčí moment kariéry?

Myslím si, že určitě ano. O té individuální medaili jsem snila a najednou ji budu mít.

Zdraví vás fanoušci, jak vnímáte podporu osm časových pásem od domova?

Je to neuvěřitelné, překvapilo mě, že za námi vůbec někdo dorazil takovou dálku. Je to o to cennější, že tady takhle večer mrzli.

Jak jste prožívala poslední minuty, kdy už jste v teple čekala, jak to dopadne. Byly to velké nervy?

Hodně velké. Už jsem se bála, že to bude bramborová medaile, že to nebude pódium. Ale nakonec to dopadlo a jsem strašně šťastná.

Když jste byla naplno přesvědčená o tom, že to bude bronz?

Když jsem odcházela do buněk, tak zrovna odstřílela Pavla Fialková, byla tam za námi pár vteřin. A když jsem viděla, že ztrácí, začala jsem věřit, protože jsme viděli, že i Dorothea odstřílela špatně, šla na trestné kolo. Tak už jsme doufali a věřili.

Fotogalerie (8)







Pomůže vám tenhle start pro další závody? Musíte být plná sebevědomí a tlak opadne.

Žádný tlak jsem si ani nepřipouštěla, pořád jsem se snažila soustředit na sebe a své závody. Nekoukala jsem se okolo a vyšlo to.

Brzo je tu stíhací závod, ale jaká bude oslava?

Vůbec nedokážu říct, nejdřív mi to vůbec musí dojít, že mám tu svoji medaili.

Kdo byl první, s kým jste mluvila? A jaké jsou reakce?

Mluvila jsem tu se všemi, ani nevím, kdo byl první. Ještě jsem se ani nedostala k telefonu. Volala jsem jen s přítelem a s tetou, všichni měli hroznou radost.