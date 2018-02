Výsledky nejsou náhoda, ujistil se Martin Jakš. Ve skiatlonu mu pomohl i silný vítr

Martine, ze skiatlonu je to deváté místo, takový výsledek asi berete.

Určitě ho beru. Všema deseti. Kdyby mi někdo řekl před startem, že se podaří dostat do cílové desítky, byl bych spokojený. Je to super výsledek.

Skiatlon ovládli Norové. Vyhrál Krüger, Jakš doběhl devátý Číst článek

Je to váš nejlepší výsledek v sezoně, takže forma se dostavila v pravý čas?

Doufám, že jo. Po Seefeldu (10. místo, pozn. red) jsem měl strach, jestli to nebyla náhoda. Tady jsem se trochu ujistil, tak doufám, že to nebyla druhá náhoda a forma je. Když se jede se špičkou, musí to být dobré.

Dlouho jste se snažil dotáhnout na vedoucí skupinu, dlouho to nevycházelo, to muselo být hodně psychicky těžké?

Měl jsem celý závod takový, že jsem visel na gumě. Nejtěžší to bylo ve druhém klasickém okruhu, tak jsem měl velké starosti. Naštěstí se pak asi trochu zvolnilo, tak jsem si řekl, že se zkusím dotáhnout a podařilo se to.

Byl to klíčový moment?

Určitě. Kdybych se tam nedotáhl, tak by šance na dobré umístění zmizela. Ale pak jsem za to trošku zaplatil, na konci druhého okruhu mě začaly chytat křeče, tam jsem měl druhou velkou krizi.

Na trati hodně foukalo, sjezdařům dokonce zrušili závod. Jak nepříjemné ty podmínky byly?

Vítr to hodně ztížil, hlavně klasiku. Jelo se mi v tom zvláštně, trošku jsem se hledal. Ale na druhou stranu mi vítr trošku pomohl, protože pak vpředu nikdo nechtěl jet, a tak se to sjelo.

Je 9. místo velkým povzbuzením do dalších závodů?

Myslím, že jo. Hlavně že se mi dobře jelo bruslení, to je hodně pozitivní směrem k patnáctce.