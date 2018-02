Sáblíkové zlepšil náladu až úspěch Vítkové. 'Bez medaile neodjede,' tvrdí kouč rychlobruslařky

Po prvním startu na olympijských hrách v Pchjongčchangu odcházela rychlobruslařka Martina Sáblíková z ledového oválu zklamaná. Skončila čtvrtá, když jí medaile unikla velmi těsně. V posledních kolech tříkilometrové trati sice razantně stahovala náskok nizozemských soupeřek, které obsadily kompletní stupně vítězů, ale 52 setin Sáblíkové na třetí De Jongovou nakonec chybělo. Pchjongčchang, Kangnung 4:36 11. 2. 2018 (Aktualizováno: 4:38 11. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

„Sezona nebyla ideální, ale minulý rok jsem tu jela pod čtyři, což by stačilo na bronz. Dala jsem si 8 desetin a víc, to zase není taková katastrofa. Bohužel tohle je olympijská sezona a pět desetin mě bude asi mrzet,“ řekla Martina Sáblíková Radiožurnálu.

Celou sezonu se Martina Sáblíková trápí se zdravotními problémy, které sice při závodě nevnímala, ale neodtrénovala toho před olympiádou tolik, kolik by potřebovala. A tak po vyrovnaném souboji, ve kterém na první Nizozemku Achtereekteovou ztratila jen lehce přes jednu sekundu, procházela mezi novináři se zklamaným výrazem.

„Už před závodem jsem říkala, že můžu mít první i osmá, to se potvrdilo. Soupeřku jsem měla dobrou, nemůžu si na nic stěžovat, maximálně na pět desetin, které jsem neměla v sobě,“ nehledala výmluvy po závodě na tři kilometry.

Výraz se ale na chvíli změnil, když se rychlobruslařka dověděla, že Česko má z Jižní Koreje přece jen medaili díky biatlonistce Veronice Vítkové.

„Ty jo, to jsem ani nevěděla. Jsem hrozně ráda a spravilo mi to náladu. Samozřejmě moc gratuluju a doufám, že tu sbírku ještě rozšíří. Byl to první závod, takže budeme i dál držet palce,“ rozzářila se rychlobruslařka.

Rozšířit sbírku určitě může i Martina Sáblíková, kterou v pátek čeká závod na 5 kilometrů. Ten ovládla na hrách ve Vancouveru i v Soči, a přestože čtvrté místo z trojky může psychiku trochu poznamenat, trenér Petr Novák vidí boj o medaile optimisticky.

„Zklamaný nejsem, protože čas, který zajela, a odstup od první, druhé a třetí dává obrovskou šanci na medaili. Martina byla v posledním kole nejrychlejší a já věřím, že bez medaile z téhle olympiády neodjede,“ předpovídal Petr Novák bezprostředně poté, co Martina Sáblíková skončila na tříkilometrové olympijské trati v Jižní Koreji čtvrtá.