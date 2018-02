Hokejista, který nevyrostl. Petr Horák si olympijský sen splnil ve snowboardingu

Když to nevyšlo na ledě, zkusil to na sněhu. Petr Horák měl v dětství sen stát se profesionálním hokejistou, to mu nevyšlo. Jeho životní příběh ale pokračuje na olympijských hrách v jiném sportu. Ve snowboardingu.

Pchjongčchang 5:30 11. února 2018