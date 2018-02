Narodil se v Brně, reprezentuje Itálii. 'Sportovně se cítím jako Ital, srdcem jako Čech,' říká Hotárek

„V první řadě jako člověk se cítím jako Čech, jako krasobruslař se však cítím spíš jako Ital. Všechny sportovní výsledky v párovém krasobruslení jsem zažil jako reprezentant Itálie,“ popisuje Radiožurnálu Hotárek.

Ondřej Hotárek pochází z Brna, partnerku má ale Italku. S Valentinou Marcheiovou si po sportovní stránce celkem rozumí, což dokumentuje bezproblémový postup do volných jízd.

„Jsme spokojeni. Po týmovém závodě bylo trochu těžké se zkoncentrovat, ale jakmile si stoupnete na led s pěti kruhy, tak se to nedá nijak podcenit. Publikum bylo skvělé, moc jsme si to užili. Mám radost, že se to povedlo zrovna tady,“ vysvětluje Horárek.

Do Itálie Ondřeje Hotárka zavedl sport. Dřív jezdil v českých barvách, ale před více než deseti lety udělal osudové rozhodnutí.

„V roce 2005 jsem hledal partnerku, přestěhoval jsem se do Itálie, ale teď je Valentina už moje třetí italská partnerka. Pak už to totiž šlo jedno za druhým,“ popisoval.

Teď žije Ondřej Hotárek v Itálii, v Comu. V Pchjongčchangu se ale stále cítí být nejméně napůl Čechem, navštěvuje Český dům, mimochodem prý perfektní, fandit se chystá českým sportovcům.

Ale na sobě má italské barvy. A jaký je krasobruslařský partner? Odpovídá Valentina Marcheiová, se kterou teď jezdí. „Není to s ním jednoduché, ale nakonec to vždycky stojí za to,“ překládal po své partnerce Hotárek.