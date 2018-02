Pondělní program na olympijských hrách: naváží Vítková s Krčmářem ve stíhačce na medailové úspěchy?

Celkem až třináct Čechů se může zapojit do soutěží pondělního programu olympijských her v Pchjongčchangu. Největší medailové naděje mají po nadmíru vydařených víkendových sprintech biatlonisté Michal Krčmář a Veronika Vítková. Do bojů o medaile bude jistě chtít promluvit i snowboardistka Šárka Pančochová ve slopestylu.

